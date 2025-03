El Parque de la Kennedy está en mal estado: ¿Lo arreglará el Municipio?

El parque Clemente Yerovi (o de la Kennedy, como la mayoría lo conoce) es el punto de unión de muchas familias del norte de Guayaquil y hoy no está en sus mejores días.

El malestar de los visitantes

Cuando este Diario escribe ‘familias’, incluye a los integrantes de cuatro patas. Puntualmente, ellos no pueden disfrutar del área designada para su recreación en este parque, pues, según moradores, la poda de un árbol causó la caída de ramas que rompieron la puerta que cerca la zona.

Lo contó Luberth Sornoza, dueño de un juguetón perro pug de nombre Rocky. “Comenzó un poco antes de las lluvias. Empezaron a podar los árboles de allí y no cuidaron dónde caían. Así se destruyó la cerca. Ya no puedo llevar a Rocky ahí porque, sin cercado, se escapa”.

Sornoza también indicó que la maleza ha crecido en “el corral” donde los canes juegan. Le preocupa que la falta de poda atraiga insectos y otras plagas no deseadas que puedan hacerle daño a su perrito. “No sé qué nomás han roto, pero hasta vidrio hemos visto allí. Es un peligro”, añadió, mencionando que la falta de mantenimiento hace que los dueños eviten llevar allí a sus ‘peludos’.

Daños en el área para mascotas en el Parque Clemente Yerovi. FRANCISCO FLORES

Más allá del área de mascotas

EXPRESO evidenció en su visita el deterioro de este espacio, cuyos bebederos estaban contaminados con suciedad. También se apreciaban clavos expuestos y basura que no había sido recogida.

El líder del comité de la Kennedy, Gonzalo Rehpani, explicó que ha insistido al Municipio que atienda dichos desperfectos del parque Clemente Yerovi, pero no ha obtenido respuesta. “Personal del Municipio viene al parque de vez en cuando. El área para mascotas está abandonada, sin el mantenimiento que requiere para estar operativa. El bebedero no funciona por falta de energía eléctrica”, detalló.

Las pistas presentan baches. FRANCISCO FLORES

Árboles muertos aún requieren poda. FRANCISCO FLORES

“El Municipio aún no poda los árboles muertos del parque Clemente Yerovi, como me ofreció hace varios meses. Solo podaron unos pocos. Las dos pistas para caminar están destruidas desde hace cinco años y no las reconstruyen. He llevado al Municipio fotos de juegos y máquinas para hacer ejercicio dañados y no los reparan”, aseveró Rehpani a EXPRESO, con la esperanza de que el clamor de él y sus vecinos sea atendido.

La readecuación vendrá en el segundo semestre de 2025

Ante este escenario, el Municipio de Guayaquil, a través de Parques EP, informó que el parque será sometido a una transformación integral. En el corto plazo se llevan a cabo labores de mantenimiento agronómico, como poda, limpieza y control de maleza, pero la intervención mayor aún tomará tiempo.

Acerca del área para mascotas, la entidad aclaró que no ha sido eliminada, sino que será renovada con una nueva extensión de 500 m², mucho más amplia que la actual, e incluirá zonas de juegos, puntos de hidratación y espacios de descanso para los dueños.

Pero la reconstrucción total del parque no se ejecutará de inmediato. Según el Municipio, el inicio de esta intervención (que incluirá nuevos juegos infantiles, máquinas para hacer ejercicio y otras adecuaciones) está programado para el segundo semestre de 2025.

Mientras tanto, los vecinos seguirán esperando por un espacio que, en su opinión, ya ha pasado demasiado tiempo en el descuido.

