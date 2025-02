El Parque Centenario en Guayaquil sufre robo de placas y daños en monumentos

El parque Centenario, uno de los espacios públicos más reconocidos de Guayaquil, sufre las inclemencias de la inseguridad. Las placas de varios monumentos situados en la parte exterior han sido sustraídas. Los guardias, trabajadores de los quioscos y taxistas atribuyen estos robos a antisociales que llegan en las noches para picar poco a poco la piedra sobre la que están colocadas las láminas, hasta poder retirarlas.

Vacacionales deportivos gratis en Parque Samanes: Así puedes inscribirte Leer más

Quienes frecuentan el parque detallan que estos objetos comenzaron a desaparecer progresivamente desde agosto de 2024. En total, cuatro de estos elementos han sido sustraídos: dos del lado de la calle Vélez, uno del lado de Lorenzo de Garaycoa y otro en Víctor Manuel Rendón, donde está ubicado uno de los accesos principales.

RELACIONADAS Esto dijo la Policía respecto al intento de robo en urbanización de La Puntilla

De los ocho monumentos que se encuentran en los exteriores de cada puerta, la mitad aún cuenta con sus rótulos. No obstante, en los cuatro restantes se puede observar que sus bases de piedra han comenzado a ser picadas, como si alguien tratase de sacarlas.

“No les bastó con cuatro, quieren llevarse todas y vandalizar aún más el Centenario”, comentó Ignacio Ortiz, ciudadano que visita este parque todos los días y ha evidenciado su continuo deterioro.

Según los trabajadores del sector, durante el día han notado a varios sujetos merodeando de manera sospechosa cerca de estas estatuas, pero no precisamente para admirarlas. En cambio, se detienen a observar las placas colocadas en las jardineras.

Estado. Las estatuas tienen daños y desechos en sus alrededores. FREDDY RODRIGUEZ

Más daños

“Incluso he visto cómo comienzan a rascar con sus propias manos la piedra donde fueron instaladas. No les digo nada por temor a que saquen un arma o me amenacen. Pero eso sí, alerto a los guardias. Tristemente, ellos también tienen miedo porque no tienen cómo defenderse”, relató Lucía Arias, comerciante del sector.

Un intento de robo en la urbanización Entre Lagos reaviva la alerta en La Puntilla Leer más

Felipe, quien funge como guardia en este parque, relató que en agosto pasado varios antisociales se sustrajeron las placas en horas de la noche. Comentó que muchas veces se limitan a llamar a la policía cuando avistan robos de mobiliario público.

“Ellos vienen con cuchillos, palancas u otros objetos de gran tamaño. Nosotros solo podemos portar un tolete”, comentó el celador.

Ante esta situación, EXPRESO solicitó una entrevista con un vocero del Municipio de Guayaquil para conocer qué medidas están tomando para prevenir estos incidentes, cuándo llevarán a cabo el reemplazo de las láminas y cuándo se iniciará la regeneración total de este espacio. No obstante, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Hasta entonces, el parque sigue acumulando daños y su aspecto sigue empeorando. La cerámica de los monumentos también está cuarteada y otros ciudadanos colocan desechos, como plásticos, trozos de madera y restos de comida, en las jardineras donde están ubicadas estas grandes figuras. “Son pocos los espacios que aún se mantienen cuidados en Guayaquil, y que el parque Centenario quede peor cada día es deprimente”, dijo el ciudadano Marcos Hidalgo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!