Los paneles de la ATM, inservibles

Están plantados en los parterres de importantes y transitadas avenidas, ya sea en uno o dos sentidos, pero están apagados. Este es el estado de los paneles digitales de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en los que basta con alzar la mirada para ver que no difunden nada; ya sea en la Perimetral, vía a Daule, Carlos Julio Arosemena o la Juan Tanca Marengo.

EXPRESO realizó un recorrido por estas y otras vías de la ciudad y comprobó que al menos 11 de estas especies de monitores se encuentran fuera de servicio, lo que genera un sinnúmero de reacciones por parte de los conductores. ¿Pero qué son estos paneles informativos en los que se sostienen de estructuras metálicas?

En diferentes publicaciones de la ATM, allá por el 2021, cuando Cynthia Viteri administraba la ciudad; la ATM anunciaba que estos paneles “permiten aportar a la ciudadanía” con información al instante sobre incidentes en las vías, tiempos de viaje, clima y mensajes de seguridad vial. “¡Con los paneles digitales de la ATM, te mantienes siempre informado!”, reza una publicación de junio de 2021.

Los paneles no funcionan; lucen apagados. MIGUEL CANALES

Efectivamente, los paneles informativos arrojaban eso: información por si más adelante un conductor se toparía con un accidente o cuánto tiempo iría, por ejemplo, desde la Ferroviaria hasta el centro, si tomaría la avenida 9 de Octubre, pero hoy eso no es posible.

José Rivera, de la ciudadela La Sopeña, en el sur, comenta a un equipo de este diario que en la autopista Narcisa de Jesús los paneles se encuentran inservibles “desde hace un buen tiempo”, y agrega, al menos alertaba cuando ocurría un accidente, y le llama la atención que hasta ahora la ATM aún no atienda esta situación, por lo que cuestiona su utilidad. “Si ya no sirven ¿qué hacen ahí? Adorno no necesitamos, que sirvan para algo”, dijo Rivera quien utiliza por su trabajo esta vía.

¿Es un daño de los apagones?

Un comentario similar suelta Carlos Mendoza, quien en la avenida Quito recuerda que los paneles alertaban de cuánto tiempo le tomaría llegar hacia el Puerto Marítimo o coger la Perimetral. “La verdad es que no me he fijado que quedaron dañados, quizá sea que los apagones los quemaron como los semáforos del sur que siguen descompuestos”, resaltó el conductor que, en ocasiones, realiza expreso en esta popular zona.

La hipótesis de que los cortes de energía que afectaron a Guayaquil también la compartió Luis Zambrano, de Miraflores, por lo que exige respuestas.

¿Cuál es la respuesta de la ATM?

Y es por esto que este Diario solicitó un pedido de entrevista al personal de Comunicación de la ATM para conocer qué ha pasado con estos paneles, así como saber si continuarán en las vías de la ciudad y su futuro. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo no llegó la confirmación de dicha solicitud o un pronunciamiento oficial.

En el recorrido se registró que dos paneles están compartidos en la vía Perimetral, a escasos metros del cerro El Jordán, y donde hoy se ejecutan trabajos en uno de los costados de la vía.

¡Con los paneles digitales de la ATM, te mantienes siempre informado!



Los paneles permiten aportar a la ciudadanía, información al instante sobre tiempos de viajes, clima y mensajes de seguridad vial. #JuntosNosMovemos pic.twitter.com/0pJlXWu9Z3 — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) June 28, 2021

También están otros en la avenida Las Américas, donde conductores como Zambrano indican que son esenciales para transmitir información ya que “por algo están ocupando el espacio”. Lo mismo ocurre en la Carlos Julio Arosemena, cerca de la conexión con la 9 de Octubre, y donde ya la parte baja del pedestal que sostiene la estructura hoy está con un grafiti.