Pablo Arosemena: “No importa quién meta los goles, sí que el equipo gane”

Pese a los intentos e intervenciones en los sitios más calientes de Guayaquil y Guayas, los delitos comunes y los asesinatos continúan ahuyentando al turista y obligando a las familias a vivir encerradas. Solo en lo que va del año, 444 muertes violentas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) se han registrado. EXPRESO dialoga con Pablo Arosemena sobre las primeras acciones que pondrá en marcha en este cargo, el primero de tipo público que lidera.

Usted ha dicho que combatirá la inseguridad. Pero, ¿qué acciones diferenciará su gestión de las pasadas, que también dijeron que lucharían por erradicar el problema?

El presidente ha definido las prioridades de la provincia, que serán seguridad, seguridad y seguridad. Hay otros temas igual de importantes, que tienen que ver con la reactivación y la salud, pero nuestra prioridad será trabajar en un tridente de la seguridad, en el que lograremos que las fuerzas del orden, las autoridades de justicia y los municipios operen en conjunto. Y es que solo hablando de las fuerzas del orden haremos que la Policía, el Ejército y los guardias de seguridad operen de forma coordinada.

¿Pero servirá? Porque hablando del Puerto Principal ya se intentó hacer algo similar con los metropolitanos.

Lo hará. En Guayas hay 30.000 guardias de seguridad privada, que son más que el total de policías que hay en el país, que son 50.000. Nuestra propuesta es que, por primera vez, ellos sean los ojos y oídos de la Policía, y así se amplifique el cuidado. Ellos podrán actuar en flagrancia, retener a un delincuente hasta que llegue un agente. Todo lo tenemos ya planificado y listo en un convenio, que verá la luz en las próximas semanas.

¿Y podrán los guardias privados usar armas?

Esto requiere de otras instancias de reformas legales, sin embargo, que tengamos más ojos monitoreando el territorio dará resultados. Nuestro fin es que la sensación de seguridad que se ha perdido vuelva. Esta semana estuve en un sector del Guasmo Sur al que se conoce como El Afganistán, por lo bravo que es, y me sorprendió ver gente en la calle, comiendo en la madrugada. Pregunté a qué se debía y me contestaron que lo hacían por la cantidad de vigilancia que había. Entonces a eso apuntamos, a que las familias recuperen su espacio. Pero esto se logrará a la par de que la justicia actúe como debe.

Personaje. Arosemena durante su entrevista con EXPRESO. AMELIA ANDRADE / EXPRESO

Es decir, poniéndole un freno a esa facilidad que ha existido para que algunos delincuentes, pese a las denuncias, sean liberados...

Sí, es que no sirve que la justicia siga funcionando como en el pasado, como esas puertas envolventes de los hoteles, donde entra y sale el delincuente. Por eso estamos trabajando desde el día uno con el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, para que cuando se haga la formulación de cargos las cosas no se caigan. Necesitamos trabajar alineados, a tal punto de que si algo no está bien se enciendan todas las alertas.

Según el Cootad, los municipios deben entregarnos su plan de seguridad. Pero quiero revisarlos y trabajarlo en conjunto. Así se fortalece la seguridad de forma integral, por todos los frentes

Pablo Arosemena

Pero, ¿qué acciones harán? Porque está vigente este caso de los niños de Naranjal que fueron maltratados por sus parientes, y del que existe ya una denuncia por presunta negligencia en contra de dos fiscales y un juez que conocían el hecho.

Sobre este caso específico tuvimos ya un primer comité provincial en el que se analizó el caso. Sobre este se ha creado una mesa aparte para abordar solo esta situación. No obstante, hemos tenido ya un gabinete presidencial, y se harán más asimismo con todos los organismos involucrados para que no haya más trabas en los procesos. Como Gobernación debemos estar pendientes de todo. La Gobernación es sinónimo de organización y en eso nos estamos enfocando.

Gestión, operativos y resultados. El gobernador @parosemena junto a la Gral. Tannya Varela, comandante de la @PoliciaEcuador, intensificaron operativos para fortalecer la seguridad en la provincia del Guayas. #JuntosLoLogramos pic.twitter.com/ltN32YTbih — Gobernación del Guayas (@goberguayasec) September 24, 2021

En esa planificación, qué proyectos trabajará con Guayaquil. ¿Tienen ya una ruta trazada?

Me puse ya a las órdenes de la alcaldesa Cynthia Viteri, al igual que con el resto de alcaldes de la provincia. Les he dicho que, como en el fútbol, aquí no importa quién meta los goles, sino que el equipo gane y ese equipo es Guayas. Con respecto a Guayaquil específicamente, me he reunido dos veces ya con los equipos de seguridad para primero entender qué está pasando en la ciudad y cuáles son sus falencias en este tema.

¿Y qué ha identificado?

Que el mayor problema, en definitiva, es la droga. Todos los delitos directa e indirectamente están ligados a esta problemática. Solo el pasado jueves identificamos 4 recicladoras ilegales que le compran el cobre a los consumidores, pero tenemos conocimiento de que al menos hay 100. ¿Qué vamos a hacer? Clausurarlos. Y para ello, con el Municipio, empezaremos los operativos para romper esos nudos y velar porque no existan más. Vuelvo entonces a hacer hincapié en la importancia de trabajar de forma coordinada. En el pasado, por descoordinaciones entre las autoridades, no se lograron los objetivos deseados; que en nuestro caso incluye el hecho de recuperar el espacio público y dotar de áreas deportivas, sanas, seguras para todos los miembros de una familia.

Pablo Arosemana es el cofundador de Formación, franquicia de capacitación, y Crece Ecuador, primera plataforma de financiamiento colaborativo. Amelia Andrade

¿Tiene los recursos para hacerlo?

Ya me reuní con algunos de los empresarios más relevantes del país y ellos donarán cámaras de seguridad de última tecnología, que serán colocadas en los sitios más conflictivos y turísticos de la ciudad y la provincia. A la par, con el Ministerio del Deporte, estamos desarrollando proyectos que involucrarán a la sociedad. Con la Policía comunitaria y los Cabildos se continuará rescatando calles, parques, callejones. A estos se les dará vida, que son cosas sencillas, pero que la comunidad valora y sobre todo les sirve.

Con el Cabildo de Guayaquil y la Prefectura, hemos empezado a limpiar todas las áreas aledañas a las cárceles, para facilitar la captura en casos de escape

Pablo Arosemena

Como presidente de la Cámara lideró el proyecto del centro seguro. ¿Qué hará para lograr que esos nichos que dan luces de estar resucitando se extiendan?

El centro lleva el pulso del alma del guayaquileño, por lo que tenemos la idea de lograr que Guayaquil tenga vida las 24 horas, como lo planteé en un momento. Estoy trabajando en un plan piloto que permita que, inicialmente, algunos comercios, además de los minimarkets y tiendas de abarrotes, que funcionan muchas veces como puntos de encuentro, operen todo el día. Esto es un plus a la seguridad. El desarrollo del plan está en proceso.

De qué forma intervendrá Durán, que es la zona más caliente de la Zonal, también por las drogas.

Allí el problema es más grave todavía, porque el consumo es tal que hasta los bebés nacen con síndrome de abstinencia. En este y otros cantones buscamos replicar con los cabildos y desde el Gobierno la instalación de clínicas móviles de rehabilitación, como las existentes en Guayaquil; que por lo que he visto no todos las identifican, incluso si están en sus mismos barrios. En esa difusión se debe trabajar y lo haré con la alcaldesa (Viteri). Pero en Durán, donde no ha existido un gran hospital, el Gobierno entregará uno en abril. Eso contribuirá a la paz social. Pero, en el cantón debe resolverse el problema de agua, pues si se construye la obra y este no tiene el servicio o es escasa en la ciudad, será difícil que las cosas funcionen.

Que esté ahora en un cargo público, ¿lo ha hecho pensar en la posibilidad de que, a futuro, sea candidato a alcalde de Guayaquil?

Mi enfoque ahora está en servir a Guayaquil y Guayas, desde la Gobernación. A mis 42 años, este es mi primer cargo en el servicio público, es un llamado de vocación, pero en lo que hoy pienso es solo en el cargo que he asumido.