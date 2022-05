El intercambio de mensajes entre las autoridades, otra vez, toma fuerza en las redes sociales. Y es que luego de que la alcaldesa Cynthia Viteri, a las 20:00 del pasado 30 de mayo, en un mensaje a la nación se haya dirigido al Presidente de la República para exigirle seguridad para Guayaquil y todo el Ecuador; el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, dos horas y media después, colgó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, como respuesta a lo dicho por la primera edil.

"Alcaldesa Cynthia Viteri,los ciudadanos ya no merecen más confrontación entre autoridades sino que nos unamos en la tarea de protegerlos. Hacer campaña con el dolor ciudadano no es correcto, un líder debe guiar, no manipular. Hoy más que nunca tenemos que luchar juntos contra la inseguridad, ir todos hacia un solo norte. El enemigo no es el Gobierno, el enemigo son las mafias, los criminales y los delincuentes. Alcaldesa, menos política y más unidad", se leyó en el mensaje; en el que le hizo hincapié en que son vidas lo que hay que cuidar, no votos.

Alcaldesa @CynthiaViteri6 los ciudadanos ya no merecen más confrontación entre autoridades sino que nos unamos en la tarea de protegerlos. #UnidosContraLosViolentos pic.twitter.com/V3jHjHh9iK — Pablo Arosemena Marriott (@parosemena) May 31, 2022

Tras este mensaje, la alcaldesa no se ha pronunciado. Lo último que dijo fue lo anunciado en una transmisión de ocho minutos en canales de alcance nacional. Allí, como publicó ya EXPRESO, Viteri le exigió acciones al Presidente Guillermo Lasso para frenar la ola delincuencial que afecta a Guayaquil y a todo el país; y que ataca no solo a las bandas criminales, sino al ciudadano común, a los niños incluso, como fue el caso del estudiante de un colegio de Guayaquil que el 30 de mayo terminó en la clínica, luego de que una bala haya atravesado su pierna. El expreso escolar en el que se movilizaba fue el blanco de los asaltantes.

"Los actos de violencia que estamos viviendo se están semejando a los que ocurren a países convulsionados, como Colombia y México. Explosiones en vehículos, robos en cafeterías, asesinatos a plena luz del día, colegios asaltados, niños heridos por disparos es expresos escolares, militares ejecutados por impedir robos, niñas violadas... Nadie está seguro en ningún lugar. Los fundamentos de la convivencia civilizada a la que hemos estado acostumbrados, se ha desmoronado. Somos noticia internacional por las embajadas extranjeras que adviertan que no vengan acá ", precisó; al hacer hincapié en que este Gobierno ha pasado lo que no se ha registrado nunca.

"Presidente Lasso, si no se para ahora lo que está pasando, no habrá vuelta atrás. Lo que necesitamos son acciones, no hacer planes que no se ejecuten. Tome decisiones que generen resultados. Queremos ver a los delincuentes besando la tierra contra el piso, queremos ver a los presos sin que la justicia por la puerta de atrás. Las cárceles son centros de operaciones . ¿Qué espera señor Presidente? ¿Espera ver caer a los hijos de los buenos de la sociedad? Las reacciones tibias, indolentes, sin rutas ni decisión, ha converido este país en un campo de guerra", añadió; al dirigirse a la par a los ecuatorianos para recordarles que la decisión está en manos del Gobierno y solo de él.

Alcaldesa Dra. Cynthia Viteri a la Naciónhttps://t.co/uPuqFwKnlP — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) May 31, 2022

"Ecuatorianos, tengan claro que el único que manda a la Policía, al Ejército, a la Avición, a las cárceles, es el Gobierno central. Ni yo ni ningún alcalde, prefecto, tiene la fuerza pública bajo su mando o sigue nuestras órdenes", indicó la primera edil; al precisar que los cabildos no son los culpables de lo que está pasando.

En su comunicado, Viteri habló de la administración de otros presidentes como el de El Salvador, Nayib Bukele, cuyo líder -dijo- pese a las protestas dejó sin comida y sin ver al sol a los delincuentes. "Dejó de temblar y de buscar culpables. Aquí eso no pasa. De hecho en los sitios que están bajo estado de excepción ocurre un crimen cada seis horas...".

Frente a esta situación, la primera edil de Guayaquil aseguró que la Policía y los militares deben tener la orden de disparar al criminal. Que no quieren personas temerosas, que quieren un Presidente que con la ayuda de todos, al fin, decida hacer una guerra "con quienes están acabando con la vida de todos". "Deje de hablar y actúe, copie a otros gobiernos si no tiene la menor idea de qué hacer", sentenció.

La alcaldesa Cynthia Viteri escribió en una publicación que se va a dirigir a la nación la noche de este 30 de mayo. En Twitter la cuestionan si tiene la autoridad para dirigirse al país o si se trata de un error de comunicación. — Diario Expreso (@Expresoec) May 31, 2022

Pero para la ciudadanía, la respuesta de ArosemEna y las palabras de Viteri no han sido más que parte de un show innecesario. "Si quieren hablar, si quieren dar soluciones, ¿por qué no se reúnen con quien deban de reunirse y tomas las decisiones que sean, que nos urgen, pero no necesitamos ver este show que están lanzando para ver quien intenta dar la mano o ayudar más que el otro o no. Total, nadie pasa de promesas y palabras bonitas", señaló Augusto Mora, habitante de la barrio Centenario.

"Antipático el enfrentamiento. Aprendan de Colombia. Terminará ganando la presidencia un outsider. Más hechos y menos palabras, por favor. ¿Acaso el lema del anterior alcalde no era ¡más seguridad!? Pilas alcaldesa. Súmese a los esfuerzos que hace el Gobierno contra la delincuencia", precisó Bruno Faidutti; mientras Orlando Calderón, también guayaquileño, se limitó a decir que ni la Alcaldía ni la Gobernación, ni siquiera el Presidente están haciendo algo real para salvar al país de los crímenes que hoy lo acechan.