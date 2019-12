Desde las 08:30 hasta la 13:00 de mañana, las oficinas de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CNEL) situadas en la ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, atenderán solo en las ventanillas de Atención al cliente y Recaudación.

En la agencia El Fortín, la atención será de 10:00 a 17:00. El resto de oficinas no abrirá y el trabajo de todas las filiales, en la ciudad, se reanudará con normalidad el próximo jueves 2 de enero.

Así lo indicó a EXPRESO el Departamento de Comunicación de esa institución.

A las oficinas de esa entidad ubicadas entre las calles Junín y Malecón, en el centro de la urbe, llegó hoy temprano Katherine Chiquito, una ama de casa quien vive por el sector, a pagar la luz de su casa.

“Para no tener la preocupación de que me corten la energía en fin de año y me dañen la fiesta que hemos planificado con mi familia”, contó la mujer.

Como ella, decenas de personas fueron precavidas y no dejaron pasar el último viernes del 2019 para pagar los servicios básicos y realizar gestiones en otras entidades, como en los bancos.

Este medio hizo un recorrido por la ciudad para ver qué instituciones seguirán atendiendo a la ciudadanía hasta fin de año.

El registro civil, por ejemplo, atendió hasta hoy y reanudará sus labores también el 2 de enero. De esa institución, la única oficina que abre mañana y los próximos días del feriado de fin de año, es la de la Junta de Beneficencia.

“Se me perdió la cédula el 20 de diciembre y decidí sacar una nueva, antes de que se termine el año. Posiblemente viajemos con mi esposo a la playa y quiero ir con todos mis documentos en orden”, narró Cinthia Passailaigue, quien llegó desde el sector Los Rosales.

Para pagar los permisos de funcionamientos, el edificio Técnico del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, ubicado en la avenida Baquerizo Moreno entre las calle Icaza y 9 de octubre, atendió hasta hoy y abrirá el 2 de enero.

El segundo día de enero, además, las ventanillas municipales para pagos de impuesto predial, estarán abiertas en los bajos de los bloques 2 y 3 del Palacio Municipal, ubicado en las calles Malecón y Clemente Ballén; Pichincha y Clemente Ballén; y 10 de Agosto y Pichincha.

Las personas que cancelen este servicio los primeros quince días de enero recibirán, como lo indica el articulo 512 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COTAD), un descuento del 10% .

Los usuarios podrán acercase a esas oficinas, a partir de las 07:00 hasta las 18:00 de lunes a viernes; los sábados de 08:00 a 17:00 y los domingos de 08:00 a 13:00, hasta el 12 de enero.