Nuevo robo golpea a Los Almendros; los vecinos claman por seguridad

Un nuevo robo golpea a los moradores de la ciudadela Los Almendros, en el sur de Guayaquil. Una pareja fue víctima de asalto en una de las calles de la zona, la noche del lunes 27 de enero, apenas horas después de que residentes protestaran por la inseguridad en el sector y el retiro de rejas de protección por parte del Municipio de Guayaquil.

Una cámara de videovigilancia de la zona registró el hecho. En el clip se observa a la pareja correr para evitar ser asaltados. Enseguida son interceptados por sujetos en una tricimoto (cuya circulación por esa zona no está permitida) que transitaban en contravía. Luego el vehículo gira y huye a velocidad. Las víctimas siguieron corriendo.

"Hoy lunes 27 de enero. Ciudadela Los Almendros. 20h00. Nuevo robo (de los que se pudieron grabar este día). Apelamos a revisar nuestro caso @municipiogye ya no podemos vivir así", expuso un colectivo de residentes de ese barrio en su cuenta de Instagram, acompañando al video del robo.

Las quejas ciudadanas por la inseguridad en ese barrio se replicaron en la sección de comentarios. "Esto es el pan de cada día en Los Almendros. Tricimotos circulando en la ciudadela y no precisamente cogiendo pasajeros, sino robando. Pedimos al @municipiogye por favor analice nuestro caso. Y a la @atm.guayaquil que haga su trabajo porque el reglamento para las tricimotos no se está cumpliendo, ya que circulan libremente por sectores donde no deben andar", expuso la usuaria jossynorthia.

"Sí deberían analizar @municipiogye así hay mucho casos más que le vamos a ir mostrando. Los Almendros sufre. Ni al parque podemos mandar a los niños porque ellos andan rondando", comentó la usuaria maria_gus21.

Y las denuncias de hechos delictivos también se reportan en zonas aledañas como la ciudadela 9 de Octubre. "Hasta cuando procuran hacer algo @atm.guayaquil @seguraep con las tricimotos?? En ciudadela 9 de Octubre también tenemos el mismo problema. LAS COMUNIDADES DEL SUR EXIGIMOS SEGURIDAD!", publicó javi_avecillas92.

Vecinos de Los Almendros solicitan la reinstalación de las rejas

Con una caminata y vestidos de blanco, habitantes de Los Almendros protestaron por la inseguridad en el sector y el retiro de rejas de protección por parte del Municipio de Guayaquil, la mañana del domingo 26 de enero.

"Han asaltado a personas con negocios en otras zonas de Guayaquil y a locales comerciales del área. Con todo lo que ha pasado, aún así deciden quitar las rejas. Esto no es justo; en vez de protegernos, nos exponen más”, expresó Ignacio Franco, habitante de ese sector sureño.

