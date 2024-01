Guayaquil: Las Notarías atienden con normalidad, pero en medio de restricciones

Con normalidad, pero con mucha precaución por seguridad, las Notarías de Guayaquil y del país retomaron esta semana sus actividades presenciales luego de los actos violentos que se desataron el pasado martes 9 de enero, en diferentes sectores de la ciudad y del país, que obligó a muchos acudir nuevamente al teletrabajo como en tiempos de pandemia.

Pero las actividades se desarrollan en medio de restricciones. Humberto Moya, presidente del Colegio de Notarios del Guayas y vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios, explicó las medidas de seguridad que han adoptado para que no exista un peligro en el personal, usuarios y notarios; además de la protección del archivo o protocolos que son documentos únicos que deben estar siempre resguardados.

Ellos, según explica, regresaron a la presencialidad “debido a los requerimientos múltiples de los usuarios y por el principio de inmediación (la persona debe presentarse ante el notario para celebrar ciertos actos y contratos) que aún no se pueden realizar por vía telemática, porque la plataforma electrónica que tenía que haber tenido a disposición el Concejo de la Judicatura no la tiene todavía preparada”.

Entre las medidas adoptadas constan las de ingreso a oficinas e identificación del usuario, dependiendo de la ubicación donde esté el notario. “Si está en un edificio se pide que la persona que lo visite sea anunciada, para saber si esa persona tiene o no una cita y se ha podido verificar ese servicio que está requiriendo”, detalla el funcionario.

Referencial. Las medidas buscan proteger tanto al personal como a usuarios y funcionarios, además de documentos. Archivo / EXPRESO

De esa forma, lo que se busca es que no accedan al despacho personas desconocidas o con propósitos delictivos.

“En otros casos se realizan citas web, a través de correos electrónicos, teléfonos celulares, para que las personas se identifiquen y podamos anunciarle a nuestros empleados de recibir el trabajo o a la persona porque nosotros estamos en los despachos...”, añade Moya.

Explica que las oficinas, en su mayoría, están provistas de cámaras de vigilancia y seguridad privada o de los edificios donde están ubicadas las notarias.

Notarías En Guayaquil existen 82 Notarías, que atienden en un horario de 08:00 a 17:00

Ante la violencia delictiva y criminal que atraviesa la urbe porteña, muchos notarios también se vieron obligados a reforzar los espacios que utilizan. “Nosotros no estamos cubiertos como otras oficinas públicas con seguridad privada o seguridad pública, me refiero a la Policía Nacional. En el caso de los notarios que somos servicio público como organismo auxiliar de la Función Judicial, no tenemos el beneficio de una cobertura de guardias de seguridad; pero algunos colegas con su propio patrimonio han contratado guardias de seguridad para que estos, al menos, hagan presencia en los despachos y sirvan de alguna forma de método disuasivo para que no se cometan delitos”, menciona el también notario 38 de Guayaquil.

Y es que los notarios, a nivel país, tampoco han escapado a las extorsiones. Según conoce el gremio, algunos han recibido amenazas y llamadas con el propósito de cobrar ‘vacunas’. No han recibido alertas por secuestros.

