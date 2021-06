Entre la nostalgia, los paseos familiares y la clausura de locales se recordó el Día del Padre

La pandemia de la COVID-19 se impone y todavía altera las tradiciones de las fechas íconos, como la celebración del Día del Padre. Antes del coronavirus lo común era salir a desayunar o almorzar al hotel Continental, un lugar que cerró por la crisis económica provocada por el confinamiento.

Este año hubo más hijos que se llenaron de nostalgia al ir al cementerio. “Mi padre, Miguel Matamores, falleció el 16 de abril del 2020, cuando los casos de coronavirus estaban en el pico. No había cupo en los hospitales, el tanque con oxígeno costaba 200 dólares y no había ni cajas para los entierros. Es duro recordar ese momento en que en casa a mi papá le faltó el oxígeno y murió. Hoy le traje unas flores a su tumba”, dijo a EXPRESO Catalina Matamores, una de las cientos de personas que acudieron ayer al cementerio. Ello generó largas filas de carros, que no encontraban donde parquear para ir a poner una flor en la sepultura del padre, abuelo o tío.

(VIDEO) Los hijos no describen a un ser perfecto. Los consultados se enfocan en las virtudes. Aprecian su apoyo, guía, labor social y hasta la música. Por @linacecibel — Diario Expreso (@Expresoec) June 20, 2021

Por el Día del Padre en los exteriores de los cementerios de la ciudad se formaron atascos. Freddy Rodriguez

Pero secando las lágrimas y espantando al suspiro la vida sigue, por ello las concentraciones de personas también se dieron en el centro de la ciudad. Por ejemplo, hasta el Malecón llegaron decenas de familias que con una caminata celebraban al progenitor. Eduardo Cajías salió con su hijo y nieto. “Soy migrante desde hace 40 años, he regresado a mi ciudad a los 10 años y quería ver el río Guayas. También quería servirme algo en la Dulcería La Palma, pero por el aforo reducido había que hacer fila. Así que ese gusto lo dejo para otro día”, indicó Cajías.

Las familias salieron a pasear para celebrar el Día del Padre. Freddy Rodriguez

En efecto, los restaurantes también tuvieron buena acogida. Aunque no faltaron los negocios que incumplieron las medidas de bioseguridad y por ello el Municipio clausuró 12 locales la noche del sábado 19: fueron 4 restobares, 2 licoreras, 2 bares clandestinos y 4 viviendas. La autoridad recordó que aún hay que usar mascarillas y se debe cumplir con las normas vigentes del COE.

Los restaurantes estuvieron llenos hasta el aforo permitido por la pandemia de la COVID-19. Freddy Rodriguez

Como parte de los controles por el Día del Padre, la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil realizó un operativo conjunto con la Intendencia de Policía la noche del 19 de junio de 2021 con el objetivo de verificar que los establecimientos cumplan con los aforos ordenados. Las autoridades recorrieron restaurantes ubicados en Puerto Santa Ana, Alborada y el suroeste de la ciudad.

Restaurantes. Respetando el aforo, los clientes hacían fila fuera de restaurantes y dulcerías. Freddy Rodriguez

Cinthya Burgos, especialista de Control de Centros Nocturnos de Justicia y Vigilancia, contó que las multas dependen de la gravedad de la infracción cometida.

Los locales sancionados también deberán firmar un acta de compromiso en la cual se compromete a cumplir todas disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal.