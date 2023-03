Parece chiste, pero es anécdota. El mismo lugar que por las noches es utilizado para el entretenimiento nocturno con música a todo volumen, bebidas alcohólicas y baile, durante las mañanas de cada domingo se convierte en un lugar para orar, agradecer y alabar a Dios.

El sitio es La Cuadra, una edificación que se levantó en 2017 en la avenida León Febres Cordero, en La Aurora (Daule), con la idea de ser un patio de comidas, pero hecho con contenedores; poco a poco el concepto fue evolucionando y ahora por las noches, especialmente los viernes y sábados, se convierte en una ‘minidiscoteca’, así lo catalogan sus visitantes.

“La Cuadra es el lugar ideal para ir entre panas, comer algo rico, tomarse unas cervezas, escuchar buena música y si el ambiente se prende pegarte una bailadita y lo más importante es que sí es un lugar seguro”, dice Ramón Ladines, un joven de 24 años que se sorprende y hasta ironiza un poco al enterarse que en ese mismo sitio se levanta una iglesia. “Qué bacán, me gustaría ir, seguramente y salgo también embriagado, pero del espíritu santo”, bromeó el ciudadano que se confiesa creyente, pero también disfruta de salir con sus amigos en las noches.

Un equipo periodístico de EXPRESO realizó la comparativa y compartió las vivencias de La Cuadra el sábado por la noche y luego un domingo por la mañana.

En La Cuadra hay música en vivo con divertidas animaciones que pone a todos a gozar. Amelia Andrade / EXPRESO

Cerca de las 21:00, el lugar se convierte en el ‘mood’ perfecto para disfrutar un fin de semana. Casi en el centro de La Cuadra están los más animados. Un grupo de personas que se levanta a bailar mientras beben algo ligero. Un poco más alejados se ven a parejitas que toman sangrías agarrados de las manos o dándose uno que otro beso. En el mismo sitio, pero un poco más distanciados, se ven a las familias disfrutando de comida, mientras los niños se divierten en los juegos infantiles. Ya para las 22:30 “empieza lo bueno”.

Me parece súper interesante que el sitio tenga dos caras diferentes. Disfruto de las farras en La Cuadra, me gustaría venir por las mañanas.

Emilio castañeda, ciudadano

Una artista llega con toda su banda y al ritmo de canciones noventeras pone a cantar a todos. El estilo de la vocalista de la agrupación llama la atención de todos: una blusa roja bastante ajustada y pequeña, acompañado de un pantalón apretado, pero con huecos y su cabello tinturado de blanco en una parte y la otra de negra; y como accesorio una corbata negra. Cuando ella canta pone a todos a bailar y corear las canciones. Cerca de las 23:00 sonaba ‘Eternamente bella, bella’ y todas las mujeres se levantaban de las sillas al ritmo de la música.

La iglesia realmente la hacemos nosotros las personas, no el lugar. Queremos romper con la religiosidad. Lo más importante de todo es nuestro corazón. Fernando Andrade, pastor de la iglesia Casa Real

El buen ambiente se mantenía hasta cerca de las 00:30, cuando poco a poco la gente empezaba a dejar el lugar, algunos un poco mareados, pero al final de cuentas todos felices. -FIN-

-INICIO-. Para las 08:00 de la mañana del día siguiente, los servidores de la iglesia cristiana Casa Real son los primeros en llegar. La primera consigna es limpiar todo. Hay que sacar las colillas de cigarrillo, las tapas de las botellas y pasar un trapo por donde se regó alcohol; todo de manera apresurada porque a las 10:00 empieza el culto.

Fernando Andrade, pastor de la iglesia, despeja todas las dudas sobre realizar un culto donde el día anterior estaba lleno de baile y alcohol. “La iglesia realmente la hacemos nosotros las personas, no el lugar físico. Este sitio (La Cuadra) solo es un edificio, un lugar nada más. Un servicio (culto). Se puede hacer en una casa, en un parque o en La Cuadra. Esto no es lo más importante, lo que sí hay que tener es un corazón que venga dispuesto a recibir de Dios”, explicó.

Reverencia, agradecimientos, lágrimas y oración se puede ver por la mañana en el mismo sitio. Amelia Andrade / EXPRESO

Para él, hacer los cultos en La Cuadra ha significado críticas, sin embargo confía que ese es un detalle menor. “Pfff, me han dado durísimo, pero vemos que la gente que viene le gusta mucho, disfrutan de la amplitud del sitio y están contentos porque sus niños tienen mucho espacio para divertirse mientras los padres reciben la enseñanza. Dios está en todos lados, no podemos limitarlo. Si la gente entendiera que Dios no habita en templos hechos por hombres sino en nuestros corazones, las cosas fueran diferentes y principalmente las iglesias fueran diferentes”, reflexionó el pastor que añade que con esto busca justamente romper los paradigmas religiosos. “Si estuvo el sábado aquí bailando y disfrutando, venga el domingo a la iglesia, que Dios quiere transformar la vida de todos. Dios no es religión”, sentenció Andrade.

Para las 10:30 el sitio vuelve a ser una fiesta, pero ahora para agradar a Dios. Decenas de personas con las manos levantadas, adorando a Dios con cánticos diferentes a los de la noche anterior. “Jesús por ti yo viviré de ti nunca me avergonzaré”, cantaba la banda de la iglesia conformada por siete jóvenes.

Pese a que el culto apenas iniciaba, las familias continuaban llegando. “No importa dónde, lo importante es recibir a Dios. Hay que buscarlo siempre”, decía uno de los creyentes que llegaba al sitio un poco tarde.

Cerca de las 11:00 empezaba la prédica principal que en un tono amable y divertido, casi como acoplado al lugar, el pastor hablaba sobre Jesús. Lo particular de este sitio es que la mayoría de congregantes son jóvenes. “El mismo hecho de que la iglesia sea aquí atrae a los jóvenes. El pastor es joven, los líderes en su mayoría también, por eso entienden lo que vivimos. La idea es que la juventud pueda acercarse más a Dios”, decía Daniela Veloz.

Las oraciones y el recogimiento forman parte de las actividades en La Cuadra durante las mañanas. Amelia Andrade / EXPRESO

Antes de finalizar el culto llegaba la parte que más contrasta con la noche anterior. En el sitio se podía ver a familias abrazadas orando a Dios, otros arrodillados dando gracias y algunos simplemente cerraban sus ojos y pedían por un milagro. En el sitio, de noche se baila y de día se ora.

El pastor confirma que la iglesia alquila el sitio cada mañana de domingo. Además cuenta que llevan más de cinco años realizando cultos en distintos auditorios por el sector (La Aurora), pero consideran que La Cuadra es el lugar ideal.