Daule: Fue firmada la autorización para regenerar la León Febres Cordero

La prefectura del Guayas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), y el Municipio de Daule firmaron este 18 de marzo un convenio tripartito para la regeneración de la avenida León Febres Cordero, en la parroquia urbana La Aurora.

El MTOP comenzó en enero los diálogos con la Prefectura y el Cabildo, y el lunes 18 de marzo se dio la autorización a la prefectura para intervenir en la calzada de esta arteria hasta el puente Vicente Rocafuerte; y al Cabildo se le asignó la competencia para llevar a cabo su plan de regeneración urbana, como contó a EXPRESO, que buscaría instalar aceras, bordillos, cunetas, ciclovías, áreas verdes, soterramiento de cables, entre otras acciones, a un costado de la vía.

Este Diario pudo conocer que la obra de la Prefectura en la calzada, tendría un valor aproximado de 4 millones de dólares, además de que se realizará por fases para no afectar completamente el tránsito diario en esta avenida.

COMUNICADO 🔴@AlcaldiadeDaule, @PrefGuayas y @ObrasPublicasEc firmaron un convenio tripartito para intervenir en la rehabilitación asfáltica y regeneración urbana de la Av. León Febres Cordero. pic.twitter.com/2wG3sqiUdW — Alcaldía de Daule (@AlcaldiadeDaule) March 19, 2024

“Entendemos las molestias y nos gustaría poder iniciar a arreglar la vía lo antes posible. Calculamos que en unos 45 días más se podrían empezar las labores de recapeo asfáltico y esto podría tomar unos seis meses de obra, aproximadamente”, mencionó José Tenelema, coordinador General de Infraestructura de la Prefectura del Guayas, durante una entrevista con este medio el pasado 11 de marzo.

Mientras que para la regeneración del Cabildo, se sabe que este tendría un valor de 14 millones de dólares, según Angel Taipe, el director de Obras Públicas del Municipio.

La ciudadanía, siente que al fin están siendo escuchados, aunque esto haya sido tarde. "Al menos ya están haciendo algo, no les voy a aplaudir, porque esto es lo que tuvieron que hacer hace años. Pero si me siento feliz porque ya es verídico que seremos ayudados. Eso sí, que cumplan con los plazos indicados, no como las otras obras que siguen sin terminar en La Aurora, como la planta de agua o el centro de salud", comenta Wilmer Franco, residente de Villa Club.

