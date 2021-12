El Municipio asegura que no puede hacerse cargo de parque por falta de presupuesto

Luego de que EXPRESO evidenció el abandono en que se encuentra el parque Elías Jácome, ubicado en la ciudadela Los Esteros, al sur de Guayaquil, el Municipio aseguró que no se podrán hacer cargo de la arboleda; al menos, este año.

Así lo señala el Cabildo en respuesta al pedido que le hizo este Diario, luego de trasladar las inquietudes de los moradores que intentan cuidar el sitio, a merced de presuntos delincuentes, consumidores de droga e indigentes.

El Municipio indicó que, según la planificación establecida, el parque deberá esperar hasta el 2022 para que puedan trabajar en este.

Dusya Suárez, quien junto con otros vecinos dio a conocer la situación del Elías Jácome, manifestó que luego de la publicación de EXPRESO el Municipio se comunicó con ella para indicarle que en las próximas horas se acercarán para hacer limpieza en el lugar. Sin embargo, le advirtieron que no se harán cargo del parque. “Me dijeron que vendrán a arreglar un poco, pero nosotros no queremos que vengan a limpiar y luego se desaparezcan. Nosotros deseamos que se hagan cargo del parque, ya que no estamos en condiciones porque somos personas de tercera edad, sino volverá a ocurrir lo mismo”, pidió la líder barrial.

Además, le indicaron que “no se puede asumir el parque porque trabajamos en base a presupuestos, ahora no lo tenemos, tendrían que esperar más adelante”.

Sobre esta situación, el Municipio aclaró que los parques deben ser cuidados no solo por la autoridad, sino de manera conjunta y organizada también por el comité barrial. “Es importante el involucramiento de la comunidad, ya que esta ejerce las funciones de vigilante del buen uso del espacio público”, dijo Alexandra Rivadeneira, directora de Áreas Verdes. Añadió que las obras obedecen a una planificación hecha con anterioridad que se elabora justamente en base a los pedidos de los moradores.

Mientras se define la situación, el parque seguirá como albergue de indigentes y drogadictos, dijeron los vecinos.