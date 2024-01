El Ministerio de Salud suspende los servicios de Consulta Externa en todo el país

En un comunicado enviado la noche de este 9 de enero, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que, ante los hechos delictivos registrados a nivel nacional y en base a los Decretos 110 y 111, se mantendrá el servicio de Emergencia en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel; pero se suspenderá el servicio de Consulta Externa en todos los centros hospitalarios de la red pública de salud.

"Por disposición del ente rector de salud se suspenden los servicios de Consulta Externa en los centros de salud y hospitales a escala nacional, además las citas agendadas a través del sistema contact center y cirugías planificadas será oportunamente programadas", indicó.

El anuncio, publicado a través de la red social X, ha generado una serie de comentarios de usuarios que, si bien tienen clara cuál es la realidad que afronta el país, piden al Gobierno Nacional que sumen todos los esfuerzos necesarios para obtener algo de paz y no poner en riesgo la salud de los ecuatorianos.

"Su gestión inmediata, señor ministro, para salvaguardar nuestra integridad, sin dejar de brindar la atención a nuestros usuarios en cada unidad operativa", publicó la usuaria de X, Catalina Morán.

Para Roberta Salame, guayaquileña que tenía programada una cirugía de rodilla para este viernes, resulta "demoledor" escuchar una noticia de este tipo. "He esperado seis meses con dolores y postrada en una silla de ruedas para que ahora pase esto. Entiendo, juro que entiendo que la situación es gravísima. Pero lo que quiero es no tener que esperar otro medio año más para ser atendida y operada. Me duele todo lo que está pasando, incluida que nuestra salud pueda ponerse en riesgo. Lo mío es un daño en la rodilla, pero qué pasará con los pacientes con cáncer que debía operarse", cuestionó.

Este 9 de enero, como resultado de la jornada violenta, que incluyó el secuestro a trabajadores de TC Televisión mientras transmitían un programa en vivo, ocho personas fallecieron en Guayaquil, informaron autoridades municipales durante una rueda de prensa desarrollada a a las 18:30. Catorce personas han sido detenidas por los hechos violentos, mientras que dos vehículos y dos motocicletas fueron incineradas. También se registraron daños en la infraestructura de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Suburbio 2.

Andrés Sandoval, gerente general de Segura EP, explicó que desde las 14:00 de este martes 9 de enero reportaron 1.932 llamadas, 650 de ellas eran de emergencia. Dijo que se realizaron 29 verificaciones en sitios estratégicos como medios de comunicación, hospitales, centros comerciales. El funcionario municipal indicó que varios hospitales de Guayaquil fueron tomados por delincuentes: Teodoro Maldonado Carbo, Luis Vernaza, Francisco de Ycaza Bustamante. Estos hechos fueron repelidos por personal de seguridad. Mientras que en el IESS Los Ceibos se recibió una alerta.

