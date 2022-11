La incertidumbre ronda igual que las aves por el aeropuerto de Guayaquil

“Vivir cerca del aeropuerto es convivir con la angustia a diario, pero ahora con el aumento de aves por esta zona, el miedo se intensifica”, confiesa Ramiro Menéndez, uno de los moradores de la ciudadela La FAE, quien asegura conocer de cerca esa situación y de la que hace varios años anticipaban que podía ocurrir, pero que poco se ha hecho para evitarla. “Esto no es nuevo, pero ahora las aves que llegan son más grandes, así como nuestro temor”, sentencia el hombre de 59 años.

Durante esta semana, EXPRESO abrió el debate y exteriorizó la preocupación que salta desde la pista de aterrizaje, tras lo denunciado el pasado 13 de noviembre, en relación a lo ocurrido con dos aeronaves que impactaron con aves, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo (JJO) de Guayaquil. Las respuestas de las autoridades han intensificado el temor de los moradores de las ciudadelas aledañas a la base aérea, así como de viajeros, quienes confiesan que suben a las aeronaves con miedo.

Aves. Es común observar decenas de aves dando vueltas alrededor de la pista de aterrizaje del JJO. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

“Si es un tema que hace 12 años se conoce, ¿por qué no se ha hecho algo y más bien han crecido los problemas?, cuestiona Menéndez, quien asegura que le advirtieron de esa problemática cuando empezó a vivir en la zona. “Hace 15 años me cambié aquí y al inicio veía pocas aves cerca, pero últimamente han aumentado. No es algo de ahora, es una situación de hace varios años”, afirma el hombre.

Luis Argüello, vecino del sector, comenta que vivió la experiencia de cerca. Además de vivir por la pista de aterrizaje, trabajó durante 31 años para una aerolínea, dando mantenimiento a los aviones. “Esto suele ocurrir. Las garzas se metían por las turbinas u otras partes de los aviones. Estas aves tienen los huesos muy duros, por lo que causan complicaciones al volar. Alguna vez tuvimos hasta que sobrevolar unos minutos y volver al aeropuerto porque no podíamos viajar así”, relata Argüello al recordar que le tocaba limpiar y arreglar esos problemas, años atrás. “No es algo nuevo, pero sí últimamente está ocurriendo más por aquí”, insistió el especialista al admitir que incrementa el temor al tener conocimiento de lo que puede pasar si un ave más grande interfiere en un vuelo.

Los moradores recuerdan que hace 33 años un avión de de combate cayó en una de las ciudadelas del norte de Guayaquil dejando varios fallecidos

Dalmira Arcentales, también residente de La FAE, considera que el problema es más terrible de lo que se piensa. ¿Qué ocurre si una bandada de aves complica un aterrizaje?, sería una catástrofe para todos. Seguramente dirán que no sé de aviación, pero lo que sí sé es que aquí hay demasiadas aves”, comenta la mujer de 31 años al detallar lo que ve a diario: “Salgo a caminar en las mañanas y entre las 6 y las 8 veo hasta patitos caminando cerca de la pista. Es un riesgo permanente”, asegura Arcentales.

Durante un recorrido realizado por un equipo periodístico, EXPRESO evidenció que en el islote de El Palmar, miles de patos han migrado a esa zona y constantemente vuelan hasta el JJO u otras zonas aledañas abiertas, en busca de alimentación, según expertos.

Viajeros. Algunos viajeros también muestran su preocupación por los riesgos que corren al viajar desde Guayaquil. Esperan una pronta solución JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Este Diario consultó días atrás al Ministerio de Ambiente cuál es el plan de acción que están tomando sobre el tema y cuándo se ejecutará el mismo. Según la misiva recibida, todavía no existe una solución clara. “Desde esta cartera de Estado nos encontramos en fase de inspecciones técnicas, a fin de determinar un acertado plan de acción a ejecutar, que involucre la participación de todos los actores competentes en el tema”, respondieron la tarde del miércoles, mediante un correo electrónico. Dejaron en claro que se trabajará con el fin de salvaguardar la vida humana y la protección y conservación de las especies.

Una de las medidas que tomaron entidades involucradas en el tema fue la creación de un Comité Regional de Peligro Aviario para hacer un seguimiento de la problemática aviaria en el aeropuerto.

Mientras se concrete una solución, entre los viajeros persiste la incertidumbre por la presencia de aves que compliquen sus vuelos. “Tenemos que hacer un viaje corto a Quito, pero no sabemos si la situación se resolvió o no. Esperemos que no pase nada hoy (jueves 17 de noviembre)”, esperó Luis Gómez, mientras una compañera de viaje, Cecilia Portes, confesaba su angustia: “Vi en las noticias lo que pasó hace pocos días y la verdad tengo un poco de temor de que las aves arruinen el viaje. Es un sentimiento raro. Estoy feliz por viajar, pero tengo un poco de miedo por lo que pueda pasar”, exteriorizó la joven.