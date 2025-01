“Una mejora en la transportación pública incentivaría el turismo en Guayaquil”

La transportación pública de Guayaquil a menudo es motivo de quejas entre los ciudadanos: demoras, irrespeto de paradas, aglomeración, calor, falta de conexiones que conllevan a más gastos, inseguridad y tráfico.

Pero estas peripecias no solo afectan directamente a quienes toman a diarios las líneas de buses o la Metrovía para ir y regresar del trabajo o los estudios, sino también al turismo de la ciudad, según explican a EXPRESO expertos en el tema.

“La transportación de la ciudad debe tener al menos tres elementos básicos para el turista: comodidad (unidades limpias) y que ofrezcan espacios adecuados para personas con movilidad reducida; seguridad (tanto en el interior de la unidad como en los paraderos); y horarios más conexión”, menciona Juan Pablo Pérez, activista por la transportación y parte del colectivo de ciclistas de la ciudad, Masa Crítica.

Y es que, explica Pérez, muchas veces la falta de conexión del transporte público no permita hacer transbordo con facilidad. Eso incide a que los turistas no tomen esa alternativa y hasta prefieran no avanzar hasta ciertas zonas. Pues de acuerdo al experto, con un transporte público eficiente, los turistas podrían visitar no solo los puntos turísticos tradicionales, sino hasta los rincones más populares y autóctonos de la ciudad. “Los turistas quieren ir a un lugar donde vendan comida típica, ya sea en partes del norte o al sur de la ciudad (y no solo en el centro), por ejemplo”, indica.

Las cifras de ingreso de turistas disminuyen en los últimos dos años

Según los registros migratorios que mantiene el Ministerio de Turismo, en Guayaquil en el año 2024 ingresaron 433.882 turistas, siendo la mayoría ciudadanos de Estados Unidos. Esto fue un poco menos que en 2023, cuando ingresaron 486.883, un año que ya había descendido en cuanto al recibimiento de extranjeros.

Otras nacionalidades comunes que visitan Guayaquil son Colombia, Perú y España, pero aún se puede cautivar a otras naciones vecinas y hasta mucho más lejanas como a los países asiáticos, si es que se mejora la transportación, ya que un avance en ella, incentivaría el turismo en la ciudad, añade el empresario guayaquileño y presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Ecuador, Holbach Muñetón.

Además de eso, a la par, para que Guayaquil pueda aumentar su turismo desde la transportación, la urde debe disponer de facilidades en la movilidad, específicamente para los turistas, indica el analista turístico.

“Por ejemplo en Cuba había un carro que, con un dólar, el turista podía recorrer toda la ciudad si lo quería. Sería interesante que algo similar existiera en Guayaquil, que vaya acompañado de capacitación a los choferes y una campaña intensiva a los ciudadanos, porque cada ciudadano debe ser la persona que venda la ciudad”, destaca el vocero de la Federación de Turismo, cuya asociación espera que para este 2025 la ciudad pueda atraer a más extranjeros que quieran recorrer y consumir en el Puerto pPrincipal.

No obstante, Muñetón, como Pérez, indica que lo ideal, incluso para ser rentable, sería que el transporte público fuera lo suficientemente bueno para combinar la carga de pasajeros de la urbe con turistas, como sucede en otras ciudades como Madrid, Medellín o potencias como Tokio, donde los turistas prefieren el metro, el tren o buses urbanos para explorar la urbe.

“Cualquier mejora que se haga en la transportación urbana no solo ayudará a las personas que habitamos en la ciudad, sino también va a influir en la parte turística”, agrega Pérez.

