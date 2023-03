El fuerte aguacero y el viento provocado por el mismo, provocó que el tronco de un árbol se partiera y cayera sobre dos vehículos que estaban estacionados y afectara una vivienda esquinera. Ocurrió la noche de este miércoles 8 de marzo, en las calles 12 y la K, en el suburbio de Guayaquil.

El percance natural provocó susto entre los habitantes de esta zona porteña, cuyos inmuebles también se vieron afectados por el agua, producto de la lluvia. La caída del arbusto también provocó el desprendimiento de los cables de un poste de alumbrado público y dejó sin luz el sector.

Carlos Duarte, conductor de taxi llegó la mañana de este jueves a retirar el carro, el cual es su herramienta de trabajo, desde hace 4 años. Se llevó un gran susto al ver como quedó el vehículo que alquilaba para la laborar.

"Me quedé sin trabajo, no sabía cómo decirle al dueño lo que había ocurrido. Gracias a Dios no se molestó. Lo dejé en su lugar por seguridad", sostuvo.

La moradora, Italia Yagual, contó que el agua entró a su domicilio, pero afortunadamente no dejó daños materiales. "Tenía miedo que se dañaran mis electrodomésticos, el agua me llegaba a los tobillos. Por este sector empezó a llover a las 16:30", manifestó la adulta mayor.