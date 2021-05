Las líneas de buses en Guayaquil empiezan a suspender sus servicios

El sistema de transporte público urbano se ha suspendido en la ciudad. Tal como lo había planteado la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), a partir de las 12:00 de este 21 de mayo, los buses fueron cerrando sus puertas a los clientes.

Las líneas de buses urbanos solo circularan en horario reducido a partir de este 21 de mayo Leer más

En la Entrada de la 8, hubo quienes optaron por dar la última vuelta cerca de las 12:30. "Tenemos que dejar a los últimos clientes que transportábamos", dijo uno de los conductores, previo a retirarse. Tras ello, en el lugar, así como en el centro y sur de la ciudad, se observó nada más que pasajeros confundidos que buscaban la manera de dirigirse a sus hogares o el trabajo.

Está medida, como publicó EXPRESO ayer, se da en respuesta a las preocupaciones que tiene el gremio frente a la falta de respuesta de la Empresa Pública de Tránsito y Movilidad de Guayaquil y del Municipio ante el análisis del impacto del alza del combustible en la operatividad de los automotores, que desgasta la economía del sector, ya golpeada por las deudas, aumento de costo de repuestos y no tener utilidad a propósito del aforo reducido.

"Somos miles de familias las que vivimos de este trabajo, por lo cual hacemos conocer con mucha pena a los ciudadanos que se movilizan en transporte público que por falta de atención por parte de las autoridades hacia el transporte urbano nos vemos obligados a operar con jornada reducida", señaló en un comunicado.

Laura Castro, quien se encontraba en ese momento en la Entrada de la 8, desconocía de esta medida. "Necesito ir a la calle Rumichaca, me urge. No tenía ni idea de que esto pasaría. No tengo dinero... Estoy esperando a que más personas quieran ir a esa zona o cerca e ir en taxi", señaló, algo aturdida.

Hasta este momento la ATM no ha emitido comentario alguno sobre el tema. EXPRESO les consultó si saben hasta que punto está afectado el gremio, si han analizado esa afectación y que prevén hacer, pero la entidad no ha respondido.