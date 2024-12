Letreros en Guayaquil: la estrategia para combatir la mala disposición de basura

A diario, se recogen más de 100 toneladas de basura en el centro de Guayaquil. Debido a las constantes contravenciones por la incorrecta disposición de los desechos registradas en esta zona, el Municipio de la ciudad optó por instalar 91 letreros para indicar los horarios y puntos de recolección de basura.

Esta iniciativa de la Dirección de Aseo Cantonal y Servicios Especiales (Dacse) tiene como objetivo fomentar la correcta disposición de los desechos en la zona. Los letreros fueron colocados en puntos críticos y estratégicos que abarcan desde las calles Portete hasta Julián Coronel, y desde la avenida Quito hasta el Malecón.

De acuerdo con Fernando Cornejo, director de este ente municipal, se han identificado 47 puntos críticos en los que se registra una alta incidencia de residuos fuera de lugar y fuera de los horarios establecidos.

“La instalación de estos letreros no solo busca informar, sino generar una conciencia colectiva sobre la importancia de mantener nuestras calles limpias y respetar los horarios de recolección”, enfatiza.

Pedido de la ciudadanía

No obstante, la ciudadanía considera que esta acción resulta insuficiente ante las faltas reiteradas por parte de los ciudadanos a la hora de cumplir con las ordenanzas sobre la disposición de desechos. “A diario veo cómo mis vecinos sacan la basura cuando les da la gana, y la dejan donde quieren. No hay respeto al prójimo ni nada, porque ponen toda su basura frente a mi casa, y ese olor horrible invade todo mi hogar. Ya he reclamado a todos, a ellos y al Municipio, pero nada. Lo único que los detendrá es que les pongan una multa fuerte que los haga recapacitar sobre sus acciones”, comenta Luis Zamora, quien reside en la calle Alejandro Lascano.

Asimismo, David Ruiz, quien habita cerca de la avenida Machala, denuncia que, a pesar de las multas y advertencias del Municipio, sus vecinos continúan desechando su basura en espacios no permitidos y fuera de los horarios establecidos.

"No importa lo que les digan, siguen haciendo lo que les da la gana. Creo que es momento de que les pongan un alto total; una advertencia no es suficiente, y mucho menos un letrero. Lo que deben hacer es imponer una multa fuerte que los obligue a detenerse, no solo dinero, también que deban pasar al menos cuatro días sirviendo como recolector de basura", concluye.

