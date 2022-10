Una víctima más se suma a la lista de los afectados por la delincuencia en la Zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y Samborondón. Esta vez la víctima fue la dueña de una farmacia ubicada en la Primavera 1, en Durán, a quien se le llevaron la mercadería generando así una pérdida económica que bordea los $ 50.000.

"Le acaban de vaciar toda la mercadería a mamá en una de sus farmacias. Se robaron aproximadamente 50.mil dólares. Es terrible lo que estamos viviendo y nadie hace nada. Sucedió en Durán", publicó este 25 de octubre alrededor de las 10:00, la usuaria de Twitter @maybeeavs; quien acompañó su mensaje de las imágenes y un corto video que demostraba cómo quedó el sitio, tras lo ocurrido.

Le acaban de vaciar toda la mercadería de mi mamá en una de sus farmacias. Se robaron aproximadamente 50 mil dólares. Es terrible lo que estamos viviendo y nadie hace nada. Sucedió en Durán. #guillermolasso #PoliciaNacional @FiscaliaEcuador @LassoGuillermo @PoliciaEcuador pic.twitter.com/DgC3OPB4UL — May (@maybeeavs) October 25, 2022

Tras su publicación, que ha sido ya viralizada en menos de dos horas y en la que la usuaria etiqueta al presidente de la República, Guillermo Lasso; y a la Policía Nacional, decenas de internautas y habitantes de la Zona 8 han mostrado su rechazo a que actos de este tipo se sigan dando.

"¿Qué más quiere que ocurra, señor Presidente? ¿Quiere ver a todos los negocios quebrar para que recién haga algo? Si no son los extorsionadores que nos obligan a cerrar, por miedo; es la maldita delincuencia que nos desvalija. ¿Cuándo va a hacer algo real? ¿Dónde están las medidas? Las cámaras, los operativos no sirven absolutamente de nada. Usted, como el resto, está protegiendo más los derechos del delincuente que de la gente buena que ya no sabe qué hacer para huir de este país. De este sangriento país", se quejó Richard Vásquez, habitante de Durán.

Gerardo Toledo, quien pasó cerca del lugar, aseguró que tras el robo vio a varios policías "resguardando" el negocio. "Que vergüenza. Hacen tremendos shows deteniendo vehículos con militares para que siga sucediendo estos tipos de actos delictivos. No tenemos Alcalde ni Presidente, no tenemos nada", lamentó.

Presidente Guillermo Lasso declárese dictador si nadie lo quiere apoyar para que tome medidas duras en contra de la delincuencia. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto? Manuel Rodríguez,

​Ciudadanao

Edwin Bolaños opinó de forma similar, e hizo hincapié en que tal es la descomposición de la social actual que roban lo que puedan, sin miramiento. "¿A quién se podría luego vender los medicamentos? Los ciudadanos deberíamos también evitar comprar mercadería de dudosa procedencia. Así cortamos ese círculo", anunció.

En este punto el ciudadano Juan Rivera hizo un llamado a que la Policía haga seguimiento de forma inmediata, puesto que es posible. "Vender medicina no es sencillo, ojalá logren dar con los ladrones… Lastimosamente ahora todo negocio requiere de un seguro porque así como vamos roban hasta la esperanza. Esperemos que su madre y la familia puedan salir adelante de tan delicada situación", dijo al respecto sobre el tema y dirigiéndose a las afectadas.

Siento indignación y vergüenza, puro cretinos en el poder, pero claro como a ellos no les pasa, qué le importa el bienestar de los demás. Mi consideración con la familia afectada, hoy ustedes, mañana puede ser la mía. Ánimos ya saldrán y se repondrán de esta.

Este delito se suma al que sufrió días atrás la dueña de un negocio ubicado en las calles Pedro Solano y Boyacá, en el centro de Guayaquil.

Ana, como lo publicó ayer EXPRESO, aún no se recuperaba de saber que el negocio que emprendió hace ocho años fue vaciado en una hora y media por cuatro antisociales, como quedó grabado en un video. El robo ocurrió en su casa-boutique. Ana está fuera del país, pero Julia, una colaboradora, se encargó de atender el negocio y fue la víctima del delito generado inicialmente por dos mujeres que simularon ser clientas, que luego la atacaron.

A Ana le robaron en mercadería 20.000 dólares y, entre sus pertenencias, otros 4.000 dólares.

Delincuentes vaciaron un emprendimiento en Guayaquil https://t.co/fTfQXEufye — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) October 25, 2022

Este 25 de octubre, en cambio, un equipo periodístico de la cadena televisiva Teleamazonas fue víctima de un intento de robo en el puente peatonal que está en los exteriores del estadio Monumental, del Barcelona Sporting Club, en el oeste de Guayaquil.

Al sitio, la periodista Vanessa Robles había llegado para una transmisión en vivo y por eso los delincuentes quedaron grabados. Ellos huyeron cuando probablemente notaron que su accionar estaba siendo captado por los equipos de comunicación, aunque uno de los dos delincuentes habría insistido al otro que se baje y por lo menos tome un celular. No lo hizo