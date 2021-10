Guayaquil le rinde homenaje a JJ

Con canciones en vivo, coreando sus temas y bailando, los seguidores del cantante Julio Jaramillo recordaron este 1 de octubre, su nacimiento y el Día del Pasillo Ecuatoriano.

Si el Ruiseñor de América aún estuviera vivo cumpliría 86 años de edad. Esta mañana, desde temprano, su viuda Nancy Arroyo llegó al Cementerio General, con discos compactos para regalar a los fan de JJ, como popularmente América lo conoce. Dedicó el material al cantante y dijo que con ello también colabora a que la música ecuatoriana, se sigue escuchando y extendiendo entre las nuevas generaciones.

Al camposanto también llegaron los hijos, sobrinos y bisnieto del cantante. "Yo tenía 14 años cuando falleció mi papá. Era muy responsable y cariñoso conmigo", dijo Patricia Jaramillo Garzón, hija de JJ.

Las presentaciones artísticas al pie de la tumba son espontáneas, serán hasta las 14:00 de hoy, manifestó Juan José Jaramillo, presidente del grupo cultural Julio Jaramillo.

A esta hora se están sumando más personas al homenaje, pero todos mantienen la debida distancia por el coronavirus. En el escenario improvisado también han hablado locutores de Radio Cristal, emisora que impulsó la carrera del cantante.

Pero los tribunos en honor a Julio Jaramillo no se han dado solo en este lugar, sino también en las viviendas y en las redes sociales, donde usuarios de Facebook y Twitter sobre todo recuerdan sus canciones o hacen alusión a frases específicas que, advierten, usaron para conquistar a sus parejas o sobrellevar un desamor.

"Con JJ bebí y lloré, reí y amé. Su música fue mía y parte de momentos gratos de mi vida. Que artista mi Risueñor. Un digno representante nuestro en el mundo", señaló Nelson Mendoza, guayaquileño de 59 años.

Su música es universal, hace días estuve en Chicago (EE.UU.) y en la lavandería de un hotel, un mexicano escuchaba a JJ. Me acerqué, lo saludé y me dijo, es el mejor cantante de América. Me sentí orgulloso de decir que es ecuatoriano.

Diego Sánchez,

​usuario de Twitter