La Bahía de Guayaquil, bajo el eco de los disparos

Un crimen agudizó el miedo. Ciudadanos denuncian que el centro se ha convertido en un blanco de ataques sin protección

Reclamo. Un grupo de militares, durante un recorrido ayer, pasó junto al sitio del hecho violento. No obstante, no permanecieron más de cinco minutos allí.

La mañana de este 25 de marzo, la Bahía de Guayaquil volvió a abrir sus locales. Las puertas se levantaron como cualquier otro día, pero las miradas no estaban en las vitrinas. Comerciantes y trabajadores apuntaban hacia la intersección de Malecón y Olmedo, el punto donde la noche anterior se escucharon disparos.

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El flujo de personas regresó, pero no en la misma forma. Algunos compradores avanzaban a paso lento, observando el entorno y hablando en voz baja. Otros preferían no entrar. En varios pasillos, la conversación giraba en torno a lo mismo: la balacera que interrumpió la jornada del 24 de marzo y que, para muchos, no fue un hecho aislado.

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“La Bahía es un sitio vulnerable. El centro de la ciudad es un blanco de ataques”, aseguró Lola Salcedo, residente de la avenida Malecón, quien ayer, desde el interior de su departamento, esperaba que las autoridades confirmaran oficialmente qué causó el asesinato.

La noche del ataque: disparos en plena zona turística

Pasadas las 19:00 de ese martes (24 de marzo), varios sujetos armados abrieron fuego en plena actividad comercial. Vendedores, residentes y visitantes corrieron sin dirección clara. A pocos metros, el malecón Simón Bolívar se convirtió en salida para muchos y refugio para otros. Quienes lograron llegar se quedaron ahí, esperando que los disparos cesaran, sin saber si volver o no.

“Esto pasó aquí, a horas del toque de queda y en plena zona turística de la ciudad. ¿Dónde está la Policía? ¿Dónde están los dichosos militares? Ahora resulta que a la ciudad se la vigila solo de 23:00 a 05:00, que dura el toque de queda. Qué payasada”, cuestionó el comerciante Arturo Villegas, señalando el mismo punto donde la noche anterior la gente corría para resguardarse.

Una víctima y varios heridos

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En las primeras horas tras el ataque, las versiones hablaban de más de una víctima mortal. Con el avance de las diligencias, la Policía confirmó un fallecido y al menos cuatro personas heridas. La escena, sin embargo, no se borró con el paso de las horas: quienes regresaron reconstruían lo ocurrido, tratando de entender en qué momento el centro dejó de ser predecible.

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Comerciantes y vecinos: “el miedo se instala”

Nathalia Ricaurte, residente de un edificio cercano a la avenida Malecón, enlaza lo ocurrido con otros hechos recientes. “En el corazón de Guayaquil han pasado varias cosas. Cerca de la calle Panamá hubo un crimen el año pasado. También se han escuchado explosiones en la Bahía, una tras otra. Ayer mismo hubo un pleito entre comerciantes, con cuchillo y todo. Entonces, ¿qué está pasando con el centro? ¿Debemos salir huyendo? ¿Estamos en riesgo?”, se preguntó.

‼️#ATENCIÓN| En Guayaquil, se reportó una violenta pelea en el sector de la Bahía, varios jóvenes protagonizaron una pelea que escaló al uso de cuchillos y posteriormente a detonaciones de armas de fuego, generando alarma entre los presentes. pic.twitter.com/0bdeoYO6Vc — Alerta Gyaquil (@Alerta_Gyaquil7) March 25, 2026

Asesinato. Comerciantes y residentes recuerdan cómo corrieron al escuchar los disparos que terminaron con la vida de Marlon ‘Malula’ Pantoja. CARLOS KLINGER

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La víctima fue identificada como Marlon Pantoja, de aproximadamente 40 años, un hombre conocido como Malula que, según información preliminar, registraba antecedentes, entre ellos por narcotráfico. El general Walter Villarroel indicó que el ataque estuvo dirigido contra él y que los heridos serían víctimas colaterales. Hasta el cierre de esta edición no se reportaban detenidos. Tampoco se explicaba cómo un ataque de este tipo ocurre en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

Una opinión más crítica tiene Claudia Ortega, comerciante del sector y dueña de un negocio cerca de la Bahía. Para ella, el toque de queda no ha servido para contener la violencia y confirma que los hechos solo se desplazan en horario.

“Ustedes mismos ya lo habían advertido: el toque de queda solo cambia la hora de los ataques. Lo de anoche lo confirmó. ¿Y lo más doloroso? Nadie dijo nada. Ni autoridades locales, ni el ministro John Reimberg, ni el presidente Daniel Noboa, pese a que esto ocurrió a pocas cuadras de donde reside. Si ni así estamos resguardados, estamos sentenciados a perder el centro”, cuestionó.

Se da cuenta ministro @JohnReimberg de nada sirve los estados de excepción y toque de queda. Atención @USembassyEC tomen nota. Una balacera en pleno Malecón de #Guayaquil Es puro show los de @PoliciaEcuador @FFAAECUADOR sigue la #inseguridad en todo el país. No ha mejorado nada. https://t.co/kyyCzrDFRw — Paco Lopez Valdez (@JorgeLo56587146) March 25, 2026

Un proveedor de mercadería, que pidió no ser identificado, coincidió en ese diagnóstico y apuntó a una pérdida progresiva del valor del sector. “El presidente vive en el centro de la ciudad y ni así se resguarda este lugar. La Bahía podría ser un gancho turístico, pero la gente le tiene terror”.

“Yo quisiera saber si el presidente realmente quiere a Guayaquil. Aquí están matando por matar, así, sin más. La gente tiene miedo de recorrer este corredor comercial que es bonito y diverso. La Bahía se está apagando o lo hará pronto. Y nadie está haciendo nada por evitarlo”, agregó.

El mismo proveedor admitió que el miedo ya forma parte de la rutina diaria. “Debo reconocer que vengo con miedo. Venir a la Bahía ya no es como hace años. Hoy lo haces con recelo, porque sientes que todo puede explotar”, lamentó.

Amanda Méndez, visitante de Salinas, acudió por compras puntuales, pero se arrepintió. “Vine por cosas para el cumpleaños de mi hijo, pero siento terror. Uno entra a redes y solo ve asesinatos y extorsiones. Me quiero ir”, comentó.

La mañana siguiente, la Bahía amaneció con tensión y presencia limitada de uniformados, según denunciaron comerciantes. Christian Vinueza

Reclamó por seguridad y patrullaje constante

Durante la mañana, agentes metropolitanos y uniformados de las Fuerzas Armadas pasaron por la zona, aunque su presencia no fue constante, según comerciantes. Desde el sector organizado, el pedido se mantiene. Franklin Coloma, representante de comerciantes de la Bahía, señaló que han solicitado un circuito policial específico, con unidades de Policía Comunitaria y una estructura de flagrancia.

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Coloma indicó que han mantenido reuniones con mandos de la Zona 8 y que existe coordinación en curso. También sostuvo que hay operativos en marcha y que, en comparación con el año pasado, ciertos delitos han disminuido. Aun así, el contraste entre lo ocurrido la noche anterior y la actividad de la mañana siguiente mantiene abierta la discusión: ¿qué tan sostenidas son esas acciones y qué tan visibles resultan para quienes trabajan en el lugar?

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“Tras lo ocurrido, poco importa por qué pasó, sino qué se hará para que no vuelva a pasar. El guayaquileño y sus turistas no tienen por qué acostumbrarse a esto”, expresó Martha Domínguez, quien ayer no abrió su local.

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