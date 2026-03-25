Alias Malula, el objetivo del ataque armado en el Malecón de Guayaquil

Un nuevo episodio de sangre sacudió el centro de la urbe la noche de este martes 24 de marzo, Walter Villarroel, comandante de la Policía en la Zona 8, confirmó que la incursión armada registrada en la avenida Malecón Simón Bolívar fue una acción dirigida contra un ciudadano identificado como alias Malula, quien perdió la vida en el sitio.

El ataque no solo terminó con la vida del principal objetivo, sino que dejó a tres personas heridas. Según los registros policiales, el fallecido, de 40 años, contaba con un historial delictivo que incluía procesos por tenencia ilegal de armas y asociación ilícita.

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Hipótesis sobre el móvil del crimen

Las unidades investigativas revelaron que la víctima mantenía actividades comerciales en el sector de la Bahía. No obstante, las autoridades no descartan que el violento suceso responda a represalias o pugnas de poder entre grupos de delincuencia organizada que operan en la ciudad.

Bajo una modalidad de sicariato, los atacantes se movilizaban en una motocicleta y abrieron fuego de manera selectiva cerca de las 18:40, específicamente en la intersección de Malecón y Colón. Tras cumplir su cometido, los victimarios huyeron rápidamente, aprovechando el flujo vehicular de la zona.

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Víctimas colaterales y estado de salud

Villarroel precisó que los tres heridos en el incidente son víctimas colaterales de la ráfaga de disparos. Los afectados, ciudadanos de 23, 33 y 50 años, presentan impactos de bala en diversas partes del cuerpo y permanecen bajo pronóstico reservado en distintas casas asistenciales de la urbe.

En la escena del crimen, peritos de Criminalística recolectaron indicios balísticos clave, entre ellos cuatro vainas percutidas de calibre 9 milímetros y dos proyectiles deformados. Uno de los heridos, que vestía una prenda roja, quedó tendido sobre la acera mientras transeúntes intentaban brindarle los primeros auxilios en medio de la conmoción ciudadana.

Caos y asistencia tras la balacera

El pánico se apoderó de los testigos, tal como quedó registrado en videos difundidos en redes sociales. En las imágenes se observa la desesperación de los ciudadanos por asistir a las víctimas; incluso, uno de los heridos fue trasladado de urgencia en una motocicleta particular, mientras que otro fue evacuado en una camioneta de Segura EP.

Al momento, los equipos de inteligencia continúan con el levantamiento de información y la revisión de cámaras de seguridad para identificar la ruta de escape de los responsables y esclarecer las motivaciones detrás de este atentado en una de las zonas más concurridas de Guayaquil.

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