¿Quién era “Malula”, el hombre asesinado en plena Bahía de Guayaquil?

El ataque ocurrió junto al Malecón, en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Comerciantes denuncian falta de control

La mañana siguiente, la Bahía amaneció con tensión y presencia limitada de uniformados, según denunciaron comerciantes.

Un ataque armado volvió a sacudir el centro de Guayaquil, específicamente en el sector de la Bahía, en la intersección de Malecón y Olmedo. El hecho dejó como saldo la muerte de Marlon Pantoja, conocido con el alias de “Malula”, quien sería el objetivo del atentado.

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Ataque en plena zona comercial

La balacera se registró pasadas las 19:00 del martes 24 de marzo, en plena jornada comercial, provocando pánico entre vendedores, residentes y visitantes que se encontraban en uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Testigos relataron que varios sujetos armados abrieron fuego de forma directa, obligando a quienes estaban en el lugar a correr y buscar refugio en medio del caos.

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A pocos metros del sitio del ataque, el Malecón Simón Bolívar se convirtió en refugio improvisado para decenas de personas que intentaban protegerse de posibles balas perdidas. La escena estuvo marcada por el desorden, el miedo y la desesperación.

En medio de la confusión inicial, las primeras versiones apuntaban a que el ataque habría dejado al menos dos personas fallecidas. Sin embargo, conforme avanzaron las diligencias policiales, se confirmó una víctima mortal, mientras que otras personas resultaron heridas.

El sector comercial de la Bahía vuelve a ser escenario de violencia en el centro de Guayaquil. Christian Vinueza

Antecedentes que marcan la investigación

La víctima fue identificada como Pantoja, de aproximadamente 40 años. Según información preliminar, registraba al menos cuatro antecedentes penales, entre ellos uno por narcotráfico, un dato que ahora forma parte de las líneas de investigación que manejan las autoridades.

El general Walter Villarroel, jefe de la Zona 8, se refirió al caso y aseguró que el ataque estuvo dirigido específicamente contra Pantoja, alias “Malula”. Además, indicó que las personas heridas serían víctimas colaterales del atentado.

Tras lo ocurrido, unidades policiales y de Criminalística cercaron el área para levantar indicios y reconstruir la secuencia del crimen. Hasta el momento, las investigaciones continúan y no se han reportado detenciones relacionadas con este hecho.

Antecedentes que marcan la investigación

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La mañana de este miércoles 25 de marzo, el ambiente en la Bahía era de tensión. Comerciantes y trabajadores regresaron a sus puestos, pero con temor, tras el hecho violento en el que al menos cuatro personas resultaron afectadas.

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Uno de los puntos que más preocupa a quienes laboran en la zona es la escasa presencia de uniformados. Según denunciaron, desde hace meses existe una carpa de seguridad instalada en el sector, pero permanece vacía.

Entre los negociantes, el tema era inevitable. Señalaban el lugar del ataque y cuestionaban la falta de control en una zona que, aseguran, se ha vuelto recurrente escenario de hechos violentos.

“Esto pasó en la Bahía, y está siendo blanco de ataques que están ensuciando el nombre del sector. No entiendo por qué pasa esto. ¿Dónde está la Policía?”, reclamó Arturo Villegas, comerciante del lugar; que como muchos hoy prefirió no abrir las puertas de su negocio.

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