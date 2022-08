Una Guayaquil azotada por descomunales actos delictivos es el escenario en que se sumergirán expertos de seguridad israelíes, quienes prevén trabajar durante esta semana en la ciudad, para después emitir recomendaciones en el marco de las competencias del Municipio.

Los extranjeros, que fueron recibidos en el despacho de la alcaldesa Cynthia Viteri, tienen previsto mantener reuniones con funcionarios de Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), Terminal Terrestre y aeropuerto, para recabar información. Algo similar hizo la semana pasada una comitiva enviada por la embajada de Estados Unidos, que se dedicó a monitorear con lupa a Guayaquil para identificar sus puntos más vulnerables para, tras ello, crear una serie de estrategias.

Los israelíes tienen experiencia en El Salvador, México y Colombia; la cual compartirán con el Puerto Principal.

Cita. En el despacho municipal se desarrolló el encuentro. Cortesía

Para este trabajo, los acompañará el presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), Gustavo Zúñiga. La alcaldesa señaló que apoyará "en lo que esté a su alcance" la labor de las fuerzas de seguridad.

Uno de los recientes hechos que alarmó a la ciudad fue la detonación de un artefacto explosivo, el pasado domingo 14 de agosto, en las calles Décima y la H, también conocida como la Calle 8, en el sector del Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil.

Para la ciudadanía, la llegada de estos profesionales tendrá buenos resultados solo si las estrategias se ponen en práctica de forma inmediata. "Es como lo que pasó con los árboles cuando llegó a la ciudad Guillermo Peñalosa, fundador y presidente de la organización canadiense sin fines de lucro 8 80 Cities. Ha pasado el tiempo y sus estrategias no han sido tomadas en cuenta, o al menos no en su totalidad. Los especialistas pueden saber mucho, pero si no aplican las recomendaciones, de qué sirve su valiosa llegada entonces", señaló Liseth Moreno, habitante de Urdesa.

Amelia Soledispa, habitante de la ciudadela Guayacanes, opina de forma similar. "Entiendo que la seguridad de Israel es realmente muy bueno, pero la preparación que tienen sus agentes, cualquiera que sean, también lo es. Entonces, pregunto: ¿estamos capacitados para todo eso? ¿O será que apenas tomaremos en cuenta la estrategias más blandas, las que están a nuestro alcance? Que se hagan los esfuerzos y contactos para mejor, está bien. Pero, se verán los resultados si todo el terrenos está listo para aplicarlas", indicó.