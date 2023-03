Inundaciones en Guayaquil: con un bote rescatan a damnificados por las lluvias

La fuerte lluvia que ha caído en Guayaquil durante todo este jueves 23 de marzo, ha dejado decenas de sectores afectados y personas damnificadas

Sauces es uno de las zonas que más complicaciones ha tenido. De hecho, en ocasiones anteriores se ha visto como niños utilizan varios artículos como boyas flotantes para circular en el sector.

La situación se complicó tanto, que el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG), ha utilizado un bote para asistir a los damnificados por las lluvias. Mediante sus redes sociales informaron la situación, lo que desató una serie de comentarios.

Personal de @BomberosGYE brindan asistencia a damnificados por las lluvias en el sector de Sauces 6. En un bote, nuestros bomberos rescataron a una mujer y su bebé, que se encontraban atrapados por el caudal.

Uno de los rescates que ejecutaron los uniformados fue el de un mujer que se encontraba junto con una bebé atrapada por el caudal de agua.

"Siempre en Sauces ocurre esto, no puede ser que no hagan nada para que no se repita. Estamos de mal en peor", reclamó Arturo Lapo, un morador de la zona que asegura sentir que ha retrocedido más de 30 años.

"Esta vaina se veía en la década de los 90. Tenían que salir en canoas cuando llovía, pero ya estamos 2023, esto ya no debe pasar. ¡Es inaudito!", expresó.

En otro de los videos difundidos se observa el rescate de una adulta mayor en la misma zona. La mujer fue puesta a buen recaudo y recibió asistencia pre hospitalaria.

Al momento la lluvia continúa cayendo en algunos sectores de Guayaquil lo que caotiza el tránsito de Guayaquil.