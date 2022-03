Un comunicado emitido por Interagua puso en alerta a la comunidad. "Debido a la alta turbiedad registrada en el río Daule por las fuertes lluvias aguas arriba, nos vemos en la obligación de restringir el servicio diferentes sectores de Guayaquil", indicó el consorcio, a través de un comunicado, la tarde de este 22 de marzo.

En la publicación, en la que no se detalla si se harán algún tipo de trabajo específico para remediar el problema ni cuánto tiempo el servicio estará interrumpido, la entidad detalla los sectores que se verán afectados. La parroquia Febres Cordero y Letamendi, además de la ciudadela Guangala, la Pradera y Los Vergeles, constan entre los sitios.

#InteraguaInforma Debido a la alta turbiedad registrada en el río Daule por las fuertes lluvias aguas arriba nos vemos en la obligación de restringir el servicio diferentes sectores de Guayaquil.



— Interagua C. Ltda (@interagua) March 21, 2022

Para habitantes como Jorge Coral, quien habita en la Pradera, es necesario que el consorcio ejecute trabajos de mantenimiento adecuados y oportunos para evitar secuelas de este tipo. "Entiendo que la turbiedad del afluente se da porque las aguas se mezclan, o porque hay palos, troncos, basura o hasta químicos... Para todo eso, debería haber sistemas oportunos y preventivos. Ojo, que no es la primera vez que algo así pasa", señaló.

Mario Gómez, quien hizo pública su queja, exhortó a que el Municipio fortalezca los controles, de forma urgente. "Hagan algo contra Interagua. Siempre les aparece algún dizque motivo para cortar el agua de imprevisto. Ya van como 30 cortes solo en este año. Cada semana o cada dos semanas es lo mismo. Sanciónelos, no les renueven el contrato. No podemos seguir así", cuestionó.

Teniendo en cuenta que en Guayaquil ha empezado a llover, la ciudadanía preguntó si el agua volvería pronto o si era necesario, agarrar el líquido que baja de las nubes. "Que ironía, no hay agua en las llaves, mientras el cielo se cae sobre nosotros. Por favor, tener la amabilidad de indicar el tiempo de este corte, para así poder abastecernos por medios propios. Sean un poco más empáticos con la comunidad y no pura pantalla y publicidad. Gracias", sentenció la usuaria @lissy_dome18, vía facebook.

Me parece algo no aceptable está decisión, ya que la turbulencia del agua no afecta a otros sectores solo a sectores específicos en el comunicado. Disculpen mi ignorancia, pero acaso los otros sectores se abastecen de otro río. Ayúdenme a llenar este vacío. Ignacio Véliz,

​usuario

Entre los reclamos, hubo decenas en torno a por qué no avisaron con tiempo sobre el corte del líquido. "Mejor avisen mañana, qué les pasa. Ahora me toca sacar las pipas y hasta las tinas donde lavo la ropa para tener con qué cocinar y bañar a los niños. No avisaron y no tengo ni agua para tomarme una taza de café", señaló Liliana Carbo, residente de La Saiba.