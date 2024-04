Guayaquil: El Inocar pronostica marea alta la noche de este 22 de abril

Alerta que alcanzará los 4.84 metros sobre el nivel del mar. La temperatura, en cambio, no superará lo 30 °

El Inocar advierte de una subida de marea la noche de este 22 de abril. El pasado 8 de abril, algunas zonas de Urdesa y Urdenor se vieron ya afectadas, y para la noche de este 22 de abril se espera lo mismo, según lo ha anunciado el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), a través de sus canales oficiales.

Según la entidad, a las 18:37 de este 22 de abril, el nivel del agua del río Guayas aumentará 4.84 metros sobre el nivel del mar, por lo que alerta de posibles inundaciones en zonas aledañas a los esteros y ríos, y ya afectadas como Sauces, Urdesa, el barrio Garay, el malecón Simón Bolívar, entre otras.

TABLA DE MAREAS

En la zona de Puerto Nuevo y Puerto Puná también se prevé un incremento. En el primer punto, prácticamente a la misma hora que en Guayaquil (18:35), el nivel del agua alcanzará los 4.29 metros sobre el nivel del mar; y en el segundo, los 3.79 metros a las 17:06.

Frente a este panorama, los habitantes -ya acostumbrados a que cada vez con más frecuencia se registren estos niveles- advierten que desde las 16:00 monitorearán el estado en el que se encuentran las calles, veredas, rendijas y alcantarillas. "Si veo un mínimo de agua, colocaré los saquillos de arena y piedra que tengo en la bodega. En Sauces 6, los comerciantes levantaron muros; pero no he tenido dinero para hacerlo. Por eso, me ayudo solo de los sacos, que han logrado aplacar el problema", aseguró Omar Oñate, habitante de Sauces 4.

Para los guayaquileños, sin embargo, es necesario que a mediano plazo se ejecuten proyectos que permitan reducir los efectos que tanto la lluvia como el aumento de marea generan en la ciudad. Árboles, vías construidas con determinados materiales, así como la ampliación de las zanjas y canaletas, están en la lista de lo sugerido por los ciudadanos; a lo que se suma la construcción de mobiliario urbano que permita a los peatones cubrirse del sol.

"Ahora Guayaquil está más caliente que nunca, necesitamos hasta soportales. Revivan esa pieza arquitectónica", sugirió Lili Montes, habitante de Urdesa.

Según el Inamhi, este 22 de abril no habrá lluvias en Guayaquil. La temperatura del clima oscilará entre los 24 ° y 30 °, y el día permanecerá sobre todo en la tarde, nublado.

