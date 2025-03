Infraestructura y drenaje en Guayaquil: ¿está preparada la urbe para las lluvias?

Las torrenciales lluvias que ha experimentado Guayaquil desde mediados de febrero han evidenciado que la ciudad no está preparada para la temporada invernal. La gran cantidad de agua que ha recibido ocasionó el desbordamiento de las alcantarillas, lo que además provocó fuertes inundaciones en distintos sectores de la urbe.

Jornada de terror en Durán: ocho muertes violentas en solo tres horas Leer más

Para el arquitecto Ricardo Cajape, el principal problema de la ciudad radica en su infraestructura pluvial, la cual, según él, es deficiente y no cuenta con las capacidades necesarias para soportar la gran cantidad de agua que llega durante el invierno.

Pues las tuberías en distintos puntos de la ciudad fueron instaladas hace más de 50 años y ahora requieren una actualización urgente, debido a las continuas deficiencias que han mostrado. "Hay decenas de calles que quedan inundadas por las lluvias, no hay cómo caminar por Guayaquil", asevera el ciudadano Rubén Castro.

Calles inundadas en Guayaquil

Solo para la jornada del 5 de marzo, se registraron un total de 18 sectores inundados por la acumulación de agua, siendo el sur la principal zona afectada, en sectores como la avenida 25 de Julio.

"Todo el tema del agua de lluvia desborda al río, y como tenemos problemas con la acumulación de sedimentación, el agua no tiene por dónde fluir ni filtrar. Por lo tanto, ocurren inundaciones y se complica el alivio rápido de las vías, ya que las líneas pluviales están llenas de basura, escombros y sedimentación. Así que no, Guayaquil no está preparada para el invierno", explica Cajape.

Ante esta situación, la ciudadanía urge al Cabildo e Interagua a invertir en un macroproyecto para reemplazar las tuberías de todo el Puerto Principal, o al menos, gran parte de ellas, para poder sentir un alivio durante los inviernos. "Cuando era pequeño, el agua me llegaba a las rodillas. Hoy, que tengo más de 20 años, el agua me sigue llegando a las rodillas. El nivel del agua en las calles crece conforme yo voy creciendo, eso es inaudito", critica Pablo Morán, residente de Sauces 4.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!