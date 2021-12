En las últimas semanas, EXPRESO ha venido publicando sobre la disputa que enfrentan los comerciantes informales y el Municipio de Guayaquil. Los primeros han venido reclamando un espacio para vender sus productos en las calles, con libertad y sin la necesidad de que los metropolitanos los persigan; mientras que los segundos han venido defendiendo que no permitan que vuelvan a aglomerarse, a tal punto de que generen desorden en la ciudad.

Sin embargo, la instalación de un mercado navideño en los alrededores de la Plaza de la Administración, a orillas del malecón Simón Bolívar; ha demostrado que existe un punto medio, en el que es posible trabajar sin invadir las aceras, ni dar cabida a la inseguridad, como señalan a EXPRESO los visitantes de esta feria, denominada Wonderland, instalada hace no más de 10 días.

En ella explica su organizadora, Silvia Vélez, también presidenta de la Asociación Cultural del Cerro Santa Ana, hay artesanos profesionales, emprendedores y comerciantes que por años se han dedicado a la informalidad, y ahora se han instalado en el lugar para tener la posibilidad de captar a más visitantes.

Allí, cerca de 30 stands, entre grandes y pequeños, todos de madera y llenos de faroles y guirnaldas, ofrecen una diversidad de artículos. Y aunque, como advierten las comerciantes Anita Cahuano y Alexandra Caiser, lo han logrado “sin el temor” a que les llamen la atención; lo que no saben es que su presencia ha sido más que aceptada por la comunidad, que incluso exhorta a que la feria funcione todo el año.

“Si los vendedores informales trabajan como lo están haciendo aquí, jamás habrá una queja. Por el contrario, estaremos felices de que den vida a este lugar. Si uno piensa en la Plaza de la Administración, piensa en entidades municipales, públicas. Piensa en papeleos, ajetreos... Pero ahora, lo que vemos es vida. Un callejón amigable, que nos invita a recorrerlo”, precisa Enna Cazón, una habitante de la ciudadela 9 de Octubre, que no se limita a ver los stands y a comprar, sino que descansa al pie de la Fragua de Vulcano, la escultura que “exagerando” visita dos veces al año.

La cifra 4 ediciones ha tenido Wonderland. Es la primera vez que los informales son parte de ella.

En un recorrido que hizo EXPRESO por el sitio, constató que así como Cazón, decenas de familias caminaban de caseta en caseta, buscando desde peluches, gorros y pijamas, hasta rompope y cake navideño. Lo hacían haciendo paradas para tomarse selfis o descansar bajo los árboles, mientras charlaban.

“Puedo escuchar hasta los pájaros, quizá ya se van a dormir. Hay golondrinas revoloteando, algodón de azúcar, manzanas acarameladas. ¡Hey! Está hasta Papá Noel. Y no uno, sino que tres. Parece que ya fuera 31 (de diciembre)”, le comenta entre risas Andrea Mejía a su vecina Mónica Carbo, de La Garzota; mientras buscan el local donde Carbo hallará una cama para Pelusa, su gato persa.

“Sé que aquí están los informales de la Alborada, los que antes estaban cerca de Plaza Mayor, y me da mucho gusto. Ellos le han dado vida a un espacio desolado, han despertado el lugar. Guayaquil debería, a ojos cerrados, apostarle a estos proyectos. Son los que nos permiten redescubrir la ciudad. Conocerla y cuidarla”, señaló Mejía, quien no dejaba de ver las estrellas que colgaban de los árboles y las luces que rodeaban sus troncos.

Es la primera vez que no estoy en la calle, que vendo sin miedo, que tengo un lugar seguro, y me siento feliz. La gente viene, pregunta, compra, ríe, sale feliz. Me gusta esto.



Anita Cahuano,

comerciante