Todas las condiciones climáticas juntas. Este 13 de junio, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrologí Inmahi informó que en el Litoral, se esperan lluvias fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la zona interior y norte de la región, que se extenderán hasta el 19 de junio próximo. Que los eventos más intensos se desarrollarán en las noches y madrugadas de esta semana, siendo las zonas más vulnerables Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos y al interior de Manabí.

Sin embargo, la Costa experimentará también otro problema. Los niveles de radiación ultravioleta serán "muy altos", como lo informó a través de un comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

#RadiaciónMaximaUVEc | Para el martes 13 de junio se pronostican Índices de Radiación Muy Altos en la región Sierra y perfil costero. En el resto del país los índices están entre alto y muy alto. pic.twitter.com/SecnsVlYi7 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) June 12, 2023

Como se puede observar en el gráfico, en prácticamente todo el país los niveles son elevados. Por lo que se recomienda usar, este 13 de junio, bloqueador, gafas, paraguas, ropa que cubra la piel mientras dure el evento.

Según el informe del Inamhi, Guayaquil mantendrá una temperatura mínima de 25 grados centígrados, y una máxima de 33 grados aproximadamente. También se esperan cielos parcialmente nublados.

Para la ciudadanía, el clima que ahora experimenta el Puerto Principal evidencia que El Niño está más cerca de llegar de lo que uno cree. "Hay demasiado calor, demasiado. Siento que me quemo todo el día y al interior de casa, todo está hirviendo. Si uno no tiene aire o ventilador, que es lo que debe pasar en muchísimos hogares, te quemas. Esto no es normal. Históricamente, junio ya empieza a ser un mes frío. Pero miren como estamos. Esto, a mi juicio, debe anticipar la llegada de El Niño. El fenómeno se viene. Así que todos a levantar los muros en las casas para evitar que el agua en su momento nos inunde", advierte Oswaldo Armijos, habitante de la ciudadela la Garzota.

En repetidas ocasiones y desde hace ya varias semanas, los guayaquileños han salido a las calles con ropa que cubra sus extremidades para evitar posibles afectaciones. Amelia Andrade

Este 13 de junio, fueron varios los habitantes que salieron a las calles con paraguas. Más de uno también se colocó bloqueador. Danilo Casanova, quien habita en vía a la costa, fue uno de ellos. Salió a trotar, pero antes se 'bañó con la crema. "En vía a la costa no hay árboles y el sitio, con la depredación del cerro, tampoco es fresco como antes. Prefiero salir blanco, como gasparín, de tanto bloqueador colocado en el cuerpo, que correr el riesgo a que me pase algo. Hay días en lo que siento que los rayos prácticamente me atraviesan. Hoy es uno de esos días", piensa.

Necesitamos 🌳🌳🌳 para tener sombra, para estar protegidos del calor, para que exista la fauna urbana como los búhos, para que existan insectos, y porque nos mereces un GUAYAQUIL verde, frondoso, hermoso. — Ines Manzano (@inesmanzano) June 13, 2023

Julián Centenaro, quien habita en Sauces 4, asegura salir a trabajar en las mismas condiciones. "Últimamente me visto como camisetas manga larga. Es ilógico dirán mucho siendo Guayaquil como es. Sin embargo, los brazos me queman. Y el Inamhi ya va alertando varias veces sobre estos índices altos de radiación. No se tratar de jugar e ir en contra de la naturaleza. Si debo o puedo protegerme de alguna forma, simplemente hay que hacerlo",. sentencia; al exigir, a la par, a las autoridades que la siembra de especies en el Puerto Principal empiece a darse y en un tiempo corto.

"Tener árboles debe ser la prioridad. Incluso estos, a futuro, serán los que funcionarán como muros naturales en las inundaciones que nos ataquen", alega.