Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

carro via a daule quemado
El hecho se registró este viernes 17 de octubre de 2025.Cortesía

Incendio vehicular causa alarma en la vía a Daule, norte de Guayaquil

El siniestro, reportado al ECU 911 a las 11:39, movilizó al Cuerpo de Bomberos y a la ATM para controlar la emergencia

Un incendio vehicular generó alarma la mañana de este viernes 17 de octubre en el norte de Guayaquil, en la vía a Daule, a la altura de la cooperativa Gallegos Lara, sentido hacia la Florida Norte, cerca de la parada de la Metrovía.

De acuerdo con información del ECU 911 Samborondón, la alerta ingresó a la línea 9-1-1 a las 11:39, y de inmediato se coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

RELACIONADAS

“Desde la sala operativa se gestionó la atención en el sitio”, informó la entidad.

El fuego se originó por un siniestro de tránsito, según confirmaron las unidades que acudieron al lugar. “Al momento, la novedad se encuentra controlada”, detallaron las autoridades.

Carro se incendia cerca de la cooperativa Gallegos Lara y causa pánico en Guayaquil

Durante el incidente, varios ciudadanos que circulaban por el sector y pasajeros del sistema Metrovía se alarmaron, pensando que podría tratarse de otro hecho violento. En redes sociales, las imágenes del vehículo en llamas se viralizaron rápidamente.

Hasta el sitio también llegaron equipos de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para controlar el tránsito vehicular.

¿Por qué se incendió un carro en la vía a Daule?

En el sitio de contaminó una camioneta Ford 150 por causas desconocidos, detalló el Cuerpo de Bomberos a EXPRESO. "Además, se realizará la limpieza de la calzada, una vez se retire el vehículo", acotó la entidad.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. "Le explico con peras" y "no quiero agravios": ¿Qué pasó en mesa de Fiscalización?

  2. Cambio de elenco: la secuela de La Pasión de Cristo revela a sus nuevos protagonistas

  3. HONOR anticipa el futuro con su revolucionario ROBOT PHONE antes del MWC 2026

  4. Silencio ante el caos: Noboa no menciona atentado ni muertos en paro

  5. Aspirantes a alcalde de Nueva York proponen más protección legal a inmigrantes

LO MÁS VISTO

  1. Capturan a dos presuntos autores del atentado contra Bryan Angulo en Portoviejo

  2. Mujer de Torenza: cómo nació la leyenda del país inexistente

  3. El primer Porsche Cayenne en la historia de la isla Trinitaria

  4. Liga de Quito vs Barcelona SC: la inteligencia artificial ya eligió al ganador

  5. ‘Torenza’: el país que nunca existió y la viajera del tiempo que engañó a internet

Te recomendamos