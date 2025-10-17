Incendio vehicular causa alarma en la vía a Daule, norte de Guayaquil

El siniestro, reportado al ECU 911 a las 11:39, movilizó al Cuerpo de Bomberos y a la ATM para controlar la emergencia

El hecho se registró este viernes 17 de octubre de 2025.

Un incendio vehicular generó alarma la mañana de este viernes 17 de octubre en el norte de Guayaquil, en la vía a Daule, a la altura de la cooperativa Gallegos Lara, sentido hacia la Florida Norte, cerca de la parada de la Metrovía.

De acuerdo con información del ECU 911 Samborondón, la alerta ingresó a la línea 9-1-1 a las 11:39, y de inmediato se coordinó la atención con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

“Desde la sala operativa se gestionó la atención en el sitio”, informó la entidad.

El fuego se originó por un siniestro de tránsito, según confirmaron las unidades que acudieron al lugar. “Al momento, la novedad se encuentra controlada”, detallaron las autoridades.

Durante el incidente, varios ciudadanos que circulaban por el sector y pasajeros del sistema Metrovía se alarmaron, pensando que podría tratarse de otro hecho violento. En redes sociales, las imágenes del vehículo en llamas se viralizaron rápidamente.

Hasta el sitio también llegaron equipos de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) para controlar el tránsito vehicular.

Se registra cierre vial en Vía a Daule, cerca de la Parada Gallegos Lara, sentido hacia el norte, debido a procedimiento de @BomberosGYE.



Te sugerimos tomar como ruta alterna Vía Perimetral.



Nuetras unidades de ATM se encuentran atendiendo la novedad en el sitio.… pic.twitter.com/OevH8tB9Of — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) October 17, 2025

¿Por qué se incendió un carro en la vía a Daule?

En el sitio de contaminó una camioneta Ford 150 por causas desconocidos, detalló el Cuerpo de Bomberos a EXPRESO. "Además, se realizará la limpieza de la calzada, una vez se retire el vehículo", acotó la entidad.

