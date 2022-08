Una alerta por parte de guardias de seguridad puso sobre aviso a un grupo de policías de la Unidad de Turismo de la Zona 8, con respecto a la presencia de un hombre que supuestamente estaba intimidando a turistas y visitantes del Malecón 2000, en Guayaquil.

Según información policial, el sujeto se encontraba en el interior de los baños públicos ubicados a la altura de la Perla, de la avenida Malecón y Julián Coronel, donde los uniformados lo intervinieron luego de conocer que atemorizaba con armas blancas a las personas que se le cruzaban en el camino.

Se trataba de un indigente, de aproximadamente 80 años de edad, quien, al acercarse los policías se mostró agresivo y poco colaborador al registro de una maleta negra que portaba y donde hallaron seis cuchillos, dos puntas y un machete, según detalló la institución policial.

El hombre no fue detenido, pero los policías lo retiraron del sitio y le pidieron que no regrese, y si lo hace que no porte armas blancas; o, peor aún, amenazar a los visitantes, añadió la Zona 8.

Finalmente, las armas decomisadas fueron trasladadas al centro de acopio de la Jefatura de Turismo y el caso puesto en conocimiento del ECU911 y el órgano superior policial.