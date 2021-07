En la madrugada de este miércoles 7 de julio, un hombre se lanzó desde el tercer piso de un hotel ubicado en el centro de Guayaquil, en las calles Lorenzo de Garaicoa entre Aguirre y Clemente Ballén. La persona fue identificada como Geovanny Sarango, de 37 años de edad.

El coronel Giovanny Valenzuela, subjefe del distrito policial Nueve de Octubre, informó que el hecho se registró cerca de las 04:00 de este miércoles. Precisó que la persona se había hospedado la noche anterior, pues junto a un compañero había llegado desde Quito, para realizar un trabajo de aluminio y vidrio en la urbe.

El agente de la Policía mencionó que de acuerdo a las versiones preliminares, el hombre no se habría mostrado deprimido. Pero había estado consumiendo bebidas alcohólicas y de repente tomó la decisión de saltar. Al revisar la zona donde estuvo Sarango, no encontraron evidencias de que hubiera una riña ni de que lo hubieran lanzado. Según los testigos, de un momento a otro se paró y gritó: "¡me lanzo! La acción fue tan rápida que no dio tiempo a reaccionar a quienes vieron el momento en que Sarango se lanzaba desde el tercer piso del hotel.

La ventana no estaba abierta, por lo que para lanzarse rompieron los vidrios de la ventana del tercer piso. El levantamiento del cadáver fue realizado al amanecer y llevado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, las investigaciones siguen para determinar la razón de la decisión que llevó a Sarango a atentar contra su vida.