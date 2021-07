Hernán Coloma: “La informalidad ha dejado a la bahía fuera del mapa turístico”

Hace apenas una semana, los comerciantes formales de la bahía hicieron un plantón para reclamar acciones inmediatas al Cabildo. Denunciaron que los agentes metropolitanos cobran coimas a los informales hasta dos veces por día, lo que evita que haya orden y puedan además reactivarse. Ahora Coloma, el representante de este grupo y presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas 6 de Enero, habla con EXPRESO sobre las medidas que, advierten, deben tomarse para evitar que el espacio se “deteriore más”, se sumerja en el abandono y sea visto como uno de los puntos más inseguros de la ciudad.

La semana pasada, el Municipio dijo que, de confirmarse las acusaciones en contra de los uniformados, tomarían acciones. Hay comerciantes que creen que no lo harán y que ni siquiera identificarán a los agentes corruptos, como los llaman. ¿Comparte lo opinión?

Sí, porque los metropolitanos han sabido cómo actuar y es difícil identificar con nombres y apellidos a esos agentes. Nosotros los reconocemos si los vemos, eso sí; pero no es suficiente, puesto que cuando recorren la bahía, usan chalecos que tapan sus nombres o se movilizan en camionetas con vidrios polarizados. Por ello, que el Municipio diga que abrirá sumarios administrativos, si tras la investigación encuentra anomalías, no tiene mucha lógica ni es suficiente. Hay que hacer más. Si lo que ha pasado es un hecho de acción pública y notoria, le corresponde a la Fiscalía abrir una indagación previa hasta dar con la verdad. El Cabildo no puede solo ejecutar procesos administrativos, como ha dicho que lo hará, tiene que emitir sanciones penales. Las dos instituciones deben trabajar de la mano, de lo contrario no pasará nunca nada.

Es incontrolable esta situación, y lo peor, es que afecta no solo al bolsillo, sino a la imagen de la ciudad.

Años atrás ya se hablaba de que los metropolitanos cobraban coimas, pero los comerciantes advierten que ahora “el cobro es descarado”...

En los 20 años que la bahía se ha organizado, no ha existido el problema en estas magnitudes. En la administración de León Febres-Cordero, el personal que velaba porque haya orden era correctísimo. De hecho, en su administración se elaboró el plano que fijaba cómo estaríamos ubicados, qué calles y veredas quedarían libres al paso peatonal y se creó hasta la ordenanza que norma el espacio público en esta zona, y tuvo éxito. Luego, con Jaime Nebot fue similar: hubo control, mano dura, sanciones.

Lamentablemente en la administración actual nada de eso se da; y el problema se agudiza porque 9 de cada 10 informales de la bahía, como lo hemos registrado, son migrantes y de esto se aprovechan los metropolitanos, que les cobran entre $ 5 y $ 8 diarios para que permanezcan en el lugar, volviéndolo entonces más inseguro, insalubre y desordenado. La falta de control está pululando la delincuencia común: escaperos, estruchantes, asaltantes..., todo eso tenemos aquí. La gente ya no viene, la bahía no es más ese punto turístico para el que también fue creada. Está fuera del mapa.

¿Ya no reciben turistas?

No como antes. Hasta hace tres años, turistas locales y extranjeros recorrían sin miedo las 16 hectáreas que la integran, y ahora apenas recorren sitios puntuales, y lo hacen con miedo. Este ha sido un lugar histórico, pintoresco, de desarrollo; pero está quedando relegado. Somos 4.500 comerciantes los que trabajamos aquí y ya son varios compañeros los que quieren irse porque ni se sienten protegidos ni venden. Y es que cómo hacerlo si las vías de acceso están obstaculizadas por los ambulantes; cómo hacerlo si cuando se sabe que no debería haber una sola carretilla de comida, convivimos con 200. Nosotros no vamos a soportar vivir un diciembre caótico, no vamos a permitir vivir un año más así.

Coloma es el coordinador del Frente Único de Organizaciones Sociales de Comerciantes Minoristas de la bahía, creado en 1993 para organizar la zona comercial. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Los accesos de la bahía están diseñados para el peatón, pero el informal los tapa, nadie puede caminar.

Al menos 200 carretas de comida hay en la bahía, y está prohibido. Sin embargo ahí están, impidiendo el paso.



¿Y qué harán? ¿Ese es el plazo que le dan a la Alcaldía para que ejecute acciones?

No. Nosotros ya pedimos una reunión con la alcaldesa y sabemos que se dará cuando pasen las fiestas julianas, esperamos que así sea. Aquí, o la ley se impone al orden o la fuerza de nosotros hace que se cumpla.

No queremos que se repita lo que pasa en Chile, Colombia, Perú. Nosotros estamos exigiendo orden, es todo; no estamos en contra del trabajo de nadie, no queremos que los informales dejen de trabajar, no queremos destruir la personalidad de nadie. Solo pedimos que lo hagan bien, que se ubiquen en zonas donde no se irrespeten callejones, o se utilicen los muros que dan seguridad al peatón como exhibidores. Apuntamos a que la Gobernación, los ministros de Gobierno y de Relaciones Exteriores, a quienes hemos pedido audiencia, se sumen a las soluciones, puesto que la problemática la sentimos con el extranjero. El informal nacional sabe cómo trabajar, se ha acostumbrado a practicar una cultura de orden. Con el resto no es igual.

Expertos en el tema sugieren que se habiliten nuevas bahías para este grupo de personas...

Y estamos de acuerdo. Deben hacerlo de forma temporal, pero ordenada, hasta que la situación en sus países mejore. Ecuador no se puede responsabilizar de lo que pasa en otros países, y mientras estén acá, deben trabajar bien. No tenemos por qué vivir en zozobra. Si las autoridades no creen lo que decimos, que vengan entonces a ver qué pasa. No es difícil constatarlo, el desorden y las coimas se dan a vista de todos. Lamentablemente, al proyecto de la bahía se lo está tirando al tacho de la basura.

En la imagen, algunos de los representantes de otras asociaciones que son parte también del frente que está a esperas de cambios. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

El apoyo de las asociaciones

El pasado lunes, EXPRESO dialogó además con los representantes de otras asociaciones de la bahía, que forman también parte del Frente. Entre ellos, habló con Hugo Núñez, presidente de la Asociación San José, quien hizo hincapié en la necesidad de que la Alcaldía y las autoridades pongan un freno a la problemática, para evitar que la situación se agrave todavía más y quiebren. "Nosotros no soportamos más, estamos al borde de la quiebra. Le debemos al banco, hay muchas personas que se han endeudado con chulqueros; y otras que están vendiendo ya sus puestos de trabajo", añadió.

Núñez asegura que son tres años los que están así, en decadencia. Lucía Peña, presidenta de la Asociación Ipiales, coincide con él, por lo que pide a las autoridades nada más que orden. "He sido testigo de peleas horribles, de problemas permanente. Urge que la alcaldesa y el Gobernador se pongan en nuestros zapatos. Y es todos, comerciantes, vendedores y familias, corremos peligro con tanto hacinamiento", dijo