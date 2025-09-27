Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

EZ3A9140
Autoridades presentan el nuevo Mapa de Atractivos Turísticos de Guayaquil durante evento oficial.Cortesía

Guayaquil te invita a descubrir su esencia con nuevo Mapa Turístico 2025

Más de 70 sitios históricos, culturales y naturales se reúnen en la guía oficial para visitantes nacionales e internacionales

El Mapa de Atractivos Turísticos de Guayaquil es la nueva herramienta oficial del Municipio, diseñada para facilitar la experiencia de los visitantes y potenciar el turismo local. Incluye información precisa sobre más de 70 destinos que abarcan el patrimonio cultural, histórico y natural de la ciudad.

El desarrollo contó con el trabajo coordinado de especialistas en turismo, urbanismo y comunicación, así como asesores municipales, con el objetivo de ofrecer un recurso confiable y accesible tanto para guías como para turistas.

Una expansión del Mapa Urbano

Este lanzamiento complementa al Mapa Urbano presentado en mayo de 2025, extendiendo la cobertura y clasificando los atractivos turísticos según estándares del Ministerio de Turismo. Ahora, el material presenta una visión más completa de Guayaquil, incluyendo su centro, zonas urbanas y rurales del cantón.

Destinos destacados y experiencias

La guía recoge lo más emblemático de la ciudad: Malecón Simón Bolívar, Puerto Santa Ana, barrio Las Peñas, entre otros espacios de interés cultural y natural. Además, incorpora rutas de transporte público y actividades temáticas como el “Desafío Guayaco”, diseñado para recorrer la ciudad de forma rápida y entretenida.

El mapa muestra un plano claro de la ciudad, con secciones destacadas como la Vía a la Costa y un recuadro especial sobre el centro histórico. Incluye ilustraciones llamativas de edificios, monumentos y espacios recreativos, así como figuras simbólicas como la Iguana Verde, Juan Pueblo, el Mono Capuchino, el Papagayo y el Faro Mirador.

Circulación especial con Expreso y Extra

El Mapa de Atractivos Turísticos circulará gratuitamente en formato de 90 cm x 54 cm: el domingo 5 de octubre junto a Diario EXPRESO y el lunes 6 de octubre con Diario EXTRA. Únicamente en Guayas y Samborondón. Una oportunidad para que guayaquileños y visitantes tengan en sus manos una guía práctica y detallada de la ciudad.

Visión a futuro

Este lanzamiento forma parte del plan del alcalde Aquiles Álvarez de potenciar el turismo local, acercando a la comunidad y a los visitantes a los rincones más emblemáticos y singulares de Guayaquil.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La Corte Constitucional manda abajo dos leyes de Daniel Noboa

  2. Guayaquil te invita a descubrir su esencia con nuevo Mapa Turístico 2025

  3. Conaie denuncia persecución política tras investigación de Fiscalía durante el Paro

  4. Richard Carapaz en Mundial de Ciclismo 2025: hora y cómo ver en vivo la competencia

  5. Amaño de partidos: LigaPro revela principales implicados de Gualaceo y Chacaritas

LO MÁS VISTO

  1. Toque de queda en Ecuador: restricciones y horarios para este 25 de septiembre

  2. Toque de queda Ecuador hoy: restricciones y horarios para el 26 de septiembre

  3. Asesinato de creador de contenido en Guayaquil: se revelan nuevos detalles

  4. Justicia dicta sobreseimiento a favor de un exgerente del IESS por presunta concusión

  5. “No queremos ser parte de un error muy grande”: Luque contra la ubicación en Daular

Te recomendamos