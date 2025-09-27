Guayaquil te invita a descubrir su esencia con nuevo Mapa Turístico 2025

Más de 70 sitios históricos, culturales y naturales se reúnen en la guía oficial para visitantes nacionales e internacionales

El Mapa de Atractivos Turísticos de Guayaquil es la nueva herramienta oficial del Municipio, diseñada para facilitar la experiencia de los visitantes y potenciar el turismo local. Incluye información precisa sobre más de 70 destinos que abarcan el patrimonio cultural, histórico y natural de la ciudad.

El desarrollo contó con el trabajo coordinado de especialistas en turismo, urbanismo y comunicación, así como asesores municipales, con el objetivo de ofrecer un recurso confiable y accesible tanto para guías como para turistas.

Una expansión del Mapa Urbano

Este lanzamiento complementa al Mapa Urbano presentado en mayo de 2025, extendiendo la cobertura y clasificando los atractivos turísticos según estándares del Ministerio de Turismo. Ahora, el material presenta una visión más completa de Guayaquil, incluyendo su centro, zonas urbanas y rurales del cantón.

Destinos destacados y experiencias

La guía recoge lo más emblemático de la ciudad: Malecón Simón Bolívar, Puerto Santa Ana, barrio Las Peñas, entre otros espacios de interés cultural y natural. Además, incorpora rutas de transporte público y actividades temáticas como el “Desafío Guayaco”, diseñado para recorrer la ciudad de forma rápida y entretenida.

El mapa muestra un plano claro de la ciudad, con secciones destacadas como la Vía a la Costa y un recuadro especial sobre el centro histórico. Incluye ilustraciones llamativas de edificios, monumentos y espacios recreativos, así como figuras simbólicas como la Iguana Verde, Juan Pueblo, el Mono Capuchino, el Papagayo y el Faro Mirador.

Circulación especial con Expreso y Extra

El Mapa de Atractivos Turísticos circulará gratuitamente en formato de 90 cm x 54 cm: el domingo 5 de octubre junto a Diario EXPRESO y el lunes 6 de octubre con Diario EXTRA. Únicamente en Guayas y Samborondón. Una oportunidad para que guayaquileños y visitantes tengan en sus manos una guía práctica y detallada de la ciudad.

Visión a futuro

Este lanzamiento forma parte del plan del alcalde Aquiles Álvarez de potenciar el turismo local, acercando a la comunidad y a los visitantes a los rincones más emblemáticos y singulares de Guayaquil.

