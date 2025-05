Operativos de la ATM Guayaquil este 30 de mayo: en estos sectores se realizarán

Los operativos de control se mantienen en las calles de Guayaquil en un intento por frenar las constantes infracciones que se cometen a diario y que, hasta ahora, no parecen tener fin.

Tal como ha venido documentando EXPRESO, estos controles han resultado en la retención de vehículos, la aprehensión de infractores y la imposición de sanciones a conductores que incumplen la normativa vigente.

Según información difundida por los canales oficiales de la ATM, este 30 de mayo se ejecutarán nuevos operativos en puntos estratégicos de la ciudad. A continuación, se detallan las zonas y tipos de inspecciones previstas para reforzar el control, la seguridad vial y el orden en Guayaquil.

(Le puede interesar leer: Operativos a buses en Guayas: cuántos vehículos fueron sancionados y por qué)

Fetug cambia postura y acepta pasaje de $ 0,45 y tarjeta única para el transporte Leer más

¿Dónde se realizarán los operativos en Guayaquil?



Centenario: Se realizará un control de orden del espacio público.

Centro de Guayaquil: Se hará control de taxis informales.

Avenida Quito: Los controles se centrarán en la verificación de placas y polarizados.

(Le puede interesar leer: Anuncian cierre de túnel que conecta al norte con el centro de Guayaquil)

Aunque no se ha especificado el horario exacto de estos operativos, es crucial que los conductores estén completamente regularizados y porten la documentación requerida para evitar contratiempos.

Pedido ciudadano



Como ocurre cada vez que se ejecutan estos operativos, la ciudadanía exige a la ATM que incremente los controles y establezca sanciones más severas para los conductores de buses en Guayaquil.

"Hacen lo que les da la gana. Señores de la ATM, por favor, escuchen nuestras palabras. El guayaquileño está harto de la forma en que conducen los choferes de este tipo de transporte. No les importa en absoluto la vida de nadie. Se lanzan, irrespetan, invaden carriles. Hacen lo que quieren, incluso ante sus propios ojos, y no hacen nada. He visto cómo hay agentes que los dejan pasar, no los detienen, no les toman fotos, nada: cruzan con su venia. Ustedes, ATM, son cómplices. Ya basta. Empiecen a controlar el tránsito y a corregir las anomalías de verdad", se quejó Álvaro Herrera, ciudadano guayaquileño.

(Lo invitamos a leer: Cómo postular a la Armada del Ecuador 2025: requisitos, fechas y registro en línea)

A los golpes terminó un operativo entre ATM y metropolitanos en Guayaquil Leer más

Camila Bustamante, también guayaquileña, hace un pedido similar. "Me chocaron hace un mes y aparecieron de la nada como 15 conductores de buses y sus cobradores. Todos se fueron en mi contra aun cuando el conductor del bus fue quien se pasó la luz en roja. Eso es ataque, así de simple. Apareció un agente de la ATM, que no hizo nada más que mediar. No le cuestionó al culpable nada. Apagó el fuego y calmó el momento, sí; pero no hizo su labor de verdad: que era de sancionar en el momento a quien causó el daño", sentenció.

(Lo invitamos a leer: Estos son los carriles que no debes invadir en la Troncal 4 de la Metrovía)

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!