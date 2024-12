Guayaquil registra una nueva especie: cuco de pico oscuro, nunca antes visto

La Dirección de Ambiente del Municipio de Guayaquil participó en el Conteo Navideño de Aves, una iniciativa global que invita a personas de todas las edades a observar y registrar la diversidad de aves urbanas. Este evento se realizó en cinco puntos clave de la ciudad: el Parque Samanes, el Jardín Botánico, el Bosque Protector Prosperina, el Parque Lineal El Salado y el Cerro Paraíso, donde los participantes fueron guiados por expertos en ornitología.

El conteo reunió a profesionales, estudiantes, aficionados y miembros de la comunidad local, quienes trabajaron con ornitólogos para identificar y registrar las especies avistadas. Roberto Zamora, ornitólogo participante, explicó que los resultados de este tipo de conteos proporcionan datos valiosos para los registros anuales del país y ayudan a mantener actualizada la lista de aves en diversas zonas.

En total, se identificaron 122 especies de aves, incluyendo un hallazgo notable en el Parque Samanes: un cuco de pico oscuro (Coccyzus melacoryphus), especie que no había sido reportada previamente en la zona. Este descubrimiento subraya la relevancia del evento para el monitoreo y conservación de la biodiversidad local.

El hallazgo, motivo de esperanza entre los guayaquileños

Para Soraya Renglón, quien reside en el lugar y participó de la actividad, el hallazgo fue sorprendente y esperanzador. "Me parece increíble, de verdad y mucho, que hallemos nuevas especies en el Puerto Principal. Y me parece sorprendente porque la ciudad carece de sombra y no tiene las suficientes áreas verdes, se ha visto además afectada por incendios. Por lo que me da gusto que hallemos nuevas aves, que sean únicas y habiten aquí. Eso demuestra que hay potencial en la ciudad y muchos espacios por preservar", mencionó.

El conteo de aves navideño atrajo a especialistas, estudiantes, y aficionados y amantes de la naturaleza local. Cortesía

Lucas Bermeo, ecologista guayaquileño, compartió la alegría del hallazgo. "Este Inédito descubrimiento en Guayaquil me confirma que aún hay tesoros ocultos vivos en la ciudad. Guayaquil es una tierra bendecida que debe sí o sí, de la mano de los especialistas y el apoyo de la empresa público y privada, protegerse y potenciarse. Esta tierra es aún fértil y merece ser resguardada y explorada con respeto"; sentenció.

La tecnología, clave en la preservación

Antes del conteo, la Dirección de Ambiente organizó un taller introductorio sobre el uso de aplicaciones móviles como eBird y Merlin, herramientas utilizadas para el seguimiento y registro de aves, lo que contribuye a la toma de decisiones sobre su protección.

"Participar en estas actividades amplía mis conocimientos y me permite contribuir a la conservación de los ecosistemas, demostrando que cualquiera puede proteger la biodiversidad, sin necesidad de ser un experto", precisó Isis Fianco, estudiante de Biología que participó del encuentro.

El Conteo Navideño de Aves es un proyecto global que se celebra anualmente entre diciembre y enero.

Según la aplicación móvel eBird, el cuclillo de pico oscuro es de color marrón arriba y beige abajo con un pico negro, máscara negra y corona gris. El anillo ocular es amarillento y los ojos son oscuros. La cola es larga y negra con grandes manchas blancas cuando se ve desde abajo. Se encuentra en arboledas, bosque secundario, bordes de bosques, plantaciones, bosques ribereños y manglares. Su vocalización es baja, profunda y descendente "caul-caul-caul".

