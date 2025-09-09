Guayaquil da de baja 144 vehículos municipales por obsoletos y suma 55 nuevos

El Municipio, liderado por Aquiles Álvarez, incorporó 55 camionetas y anunció la baja de 144 vehículos por obsolescencia

El Municipio de Guayaquil, bajo la administración de Aquiles Álvarez, informó la incorporación de 55 camionetas nuevas, alcanzando un total de 366 unidades operativas.

La renovación estuvo a cargo de la Dirección de Control y Mantenimiento de Vehículos y Maquinarias, tras un peritaje que determinó la obsolescencia de 144 unidades de la flota anterior. “Con vehículos de los años 2009, 2014, 2016 y 2018, cuyos costos de mantenimiento resultaban excesivamente altos”, explicó Martha Mendoza, directora de esta área.

El Cabildo precisó que las unidades antiguas serán dadas de baja.

Las nuevas camionetas se han distribuido entre direcciones clave como Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, Salud e Higiene, Proanimal, Justicia y Vigilancia, Obras Públicas, Terrenos, Filarmónica, Prensa y Comunicación Social, y Dirección Administrativa.

¿Cómo se distribuirán los nuevos equipos de maquinaria pesada en Guayaquil?

En paralelo, la Alcaldía indicó que para el parque de maquinaria pesada, cuenta con 177 unidades en operación. Para ello, se encuentra en proceso la compra de 42 nuevos equipos especializados, entre ellos retroexcavadoras, volquetas, rodillos, tanqueros de agua y minicargadoras.

Esta incorporación permitirá optimizar los siete frentes de trabajo de la Dirección de Obras Públicas Municipio de Guayaquil

