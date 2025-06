Himno de Barcelona se transforma en sinfonía con Droz y la Filarmónica de Guayaquil

Guayaquil no solo vibra con el fútbol; ahora también lo hace con una poderosa expresión musical, como lo han catalogado los barcelonistas. La Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, en colaboración con la banda local Droz, presentó una versión sinfónica de “Sangre de Campeón”, el icónico tema, autoría de la banda musical, que se ha ganado un lugar en el corazón de los barcelonistas desde su lanzamiento en 2012.

La nueva interpretación, según el comunicado oficial de la Alcaldía de Guayaquil, fue lanzada oficialmente el 16 de mayo y ya suena en 33 países, desde Estados Unidos hasta Nueva Zelanda, llevando consigo no solo la melodía de una canción, sino la "emoción de una ciudad entera que respira fútbol".

En el triunfo y en la derrota, donde juegues, donde vayas…

¡Ahí estaremos cantando!

“Es una mezcla maravillosa. La visión de la Orquesta siempre está en la innovación, y parte de esa innovación es esto: ser el rock sinfónico. Qué mejor que lograr esta fusión con Droz y esta canción icónica”, explicó Manuel Campos, director de la Filarmónica.

Música, identidad y territorio

“Sangre de Campeón”, según aseguró el barcelonista guayaquileño José Palacios, no es una canción cualquiera. "Es un símbolo", dijo. La canción nació en un año clave —2012— cuando Barcelona SC, según registros de este Diario, rompió una sequía de 14 años sin títulos. Desde entonces, acompaña a los hinchas como himno no oficial y como grito de resistencia.

“Barcelona es la manera como te trata todo Guayaquil después de un partido. Si Barcelona pierde, el fin de semana es la ciudad más agresiva del mundo, y si gana, ese lunes es la ciudad más bondadosa del planeta”, relató Bernardo Henríquez, vocalista de Droz.

La fusión orquestal amplifica el mensaje: el amor por el equipo también puede traducirse en arte. La canción, disponible en todas las plataformas digitales, combina la potencia del rock con la riqueza sonora de la Filarmónica, llevando el fútbol desde la cancha hasta el teatro.

El corazón amarillo también se escucha

Para quienes han seguido la trayectoria de Droz, esta colaboración no es una sorpresa. La banda, formada en noviembre de 2001, tiene en su repertorio al menos cinco canciones dedicadas exclusivamente a Barcelona SC. Desde sus inicios, ha sido parte de caravanas, Noches Amarillas y eventos que celebran la historia del club.

“La fusión de instrumentos es maravillosa. Me encanta. Si de por sí ya me gustaba la canción, ahora me gusta más. Me agrada que hagan este tipo de colaboraciones. Es de Guayaquil para Guayaquil. Es Barcelona”, opinó Ricardo Llerena, guayaquileño e hincha.

