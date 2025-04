Álvarez anunció entrega del puente de Las Américas y la avenida Isidro Ayora

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció este 16 de abril durante su enlace radial que el segundo tramo del puente de la avenida de Las Américas está en su fase final. La inauguración de esta obra está programada para realizarse entre el 20 y 24 de mayo.

Fechas de entrega previstas

Álvarez aseguró que esta obra será complementada con la inauguración de la avenida Isidro Ayora, prevista para entre el 20 y el 25 de junio. "El puente de Las Américas y la avenida Isidro Ayora juntos van a mejorar significativamente la conectividad en el sector, beneficiando a miles de guayaquileños y ciudadanos de los cantones aledaños", afirmó el alcalde.

El pasado sábado 12 de abril, el equipo técnico del proyecto llevó a cabo una jornada de trabajo intensiva en la construcción del segundo paso elevado en la avenida de Las Américas, cerca de la intersección con la avenida Isidro Ayora. En esta jornada, se colocaron más de 200 metros cúbicos de concreto, finalizando el hormigonado de toda la estructura principal del puente.

La segunda fase de esta obra tiene previsto habilitarse al tránsito en mayo próximo. La primera parte concluyó en octubre pasado. Cortesía

¿Qué labores se ejecutan en el puente?

A partir del lunes 14 de abril, las labores se intensificaron con la organización de seis frentes simultáneos para ejecutar obras complementarias que incluyen la instalación de alumbrado público, redes de aguas lluvias y el sistema sanitario, así como la repavimentación del carril de servicio en dirección sur-norte de la avenida.

La entrega del paso elevado está proyectada para mayo, mientras que de manera paralela se continúa con la construcción de una intersección tipo divergente en la Isidro Ayora, cuya finalización está prevista para junio de este año. La inversión total en esta obra es de $ 18.5 millones.

La nueva infraestructura, según lo anunciado por el Cabildo, beneficiará a más de 104.000 conductores que transitan diariamente por la zona, mejorando la conectividad hacia destinos clave como el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, la autopista Narcisa de Jesús, y los cantones Samborondón y Durán.

La ciudadanía, en alerta a que el fin de la obra se cumpla

Los ciudadanos esperan que el objetivo se cumpla. Temen que, como pasa con la solución vial de la avenida Juan Tanca Marengo, no se sienta el impacto. "Ese puente (Juan Tanca Marengo) resultó ser un fiasco. Se demoraron años, pasaron no se cuantos procesos, las autoridades pasaron por alto que no valía la pena colocar más cemento en la ciudad..., y a la final apenas unos pocos ruedan sobre la estructura. Ojalá acá no pase lo mismo. Urge que no sea así", señaló el conductor Patricio Morocho, residente de Sauces 4.

