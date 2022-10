Las ganas de festejar dejaron de lado el miedo a la inseguridad

Los guayaquileños se volcaron ayer a las calles para celebrar a la ciudad. Hoy se conmemoraron 202 años de su independencia y, por ello, familias enteras, además de turistas, se instalaron en el centro de la ciudad para disfrutar de los desfiles que, por la mañana y la tarde, llenaron de color el entorno.

Desfile Para la primera etapa, 2.565 personas marcharon en la avenida Malecón. En la segunda, 6 carros alegóricos recorrieron la calle con 729 integrantes.



La avenida Malecón, donde se llevaron a cabo, hubo más fiesta que nunca. Alrededor de las 10:00 se prepararon para ver a los más de 2.400 estudiantes que recorrieron un kilómetro y medio de la ruta para ir entonando, a través de tambores, flautas y trompetas, las canciones en honor al Puerto Principal.

“Da un poco de miedo salir, es la verdad, pero no me iba a perder por nada del mundo ver a mi hija participar de estos eventos. Ella fue bastonera, me genera una alegría inmensa verla marchar por nuestra ciudad. Hoy nos olvidaremos un poco de la seguridad. Que reine la fiesta”, señaló la ciudadana Carla Méndez, quien decidió olvidarse, al menos por unas horas, de la realidad que afecta a la ciudad.

Actuación. La coreografía fue realizada por las bailarinas de The Talent Factory. Christian Vásconez

En el lugar, donde hasta los cosplayers buscaron un sitio para ver a los estudiantes pasar, los espectadores se movían al ritmo de los instrumentos que retumbaron desde Tomás Martínez hasta la calle Colón. Al interior del Malecón, hubo también personas que colocaron sillas tras las rejas del lugar para observar todo, pero de un rincón “más seguro”.

Se siente bien volver poco a poco la normalidad. Estamos mal con la inseguridad, pero este es un espacio necesario para pasar con la familia.

Walter Salazar, visitante del desfile

“Hemos venido 10 amigos, unos que viven en Salinas, y estamos dispuestos a pasarla bomba hasta que termine el feriado. Eso sí, ahora, con tanta gente aglomerada, prefiero tomar mis precauciones. Y es que si me roban el celular, cómo me tomo las fotos en la farra de esta noche. Este lunes iremos además a cerro Blanco. No y no, mi celular lo necesito. Si no hay selfi, no hay evidencia de que me divertí hasta el cansancio”, señaló Claudia Ochoa, quien llegó desde Urdesa para pasear con sus amigos, previo a hacer una parada en la calle Panamá.

En la tarde, el ambiente se encendió todavía más.

Bandas. Los colegios participantes de la primera marcha entonaron varias sinfonías en el transcurso del desfile. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

A partir de las 15:00, un grupo de bailarines, vistiendo prendas blancas y celestes, como los colores de la bandera guayaquileña, y otros los colores de la Tricolor se desplazaron sobre el asfalto para no parar de bailar de inicio a fin, hasta que se perdían en las cuadras.

Dos años de pandemia, y ahora se siente de nuevo el mismo espíritu de años pasados de vivir las fiestas de Guayaquil.

Alfredo Sinchiguano, visitante del desfile

Danzaban al ritmo de canciones tropicales que provenían de parlantes colocados a los costados de la arteria. La actividad agrupó a más de 700 personas y, además, contó con la presentación de seis carrozas alegóricas, que fueron las protagonistas de la actividad.

Entre los carruajes se destacó uno en homenaje a la final de la Copa Conmebol Libertadores, torneo de balompié cuya sede precisamente será el Puerto Principal, el próximo 29 de octubre. El vehículo estuvo adornado por los colores de la bandera de la Perla del Pacífico y de Brasil, país del cual provienen Flamengo y Atlético Paranaense, los dos equipos clasificados a la final de la competencia. También hubo animadores vestidos con las indumentarias características de estos clubes deportivos. El ‘Rey de los deportes’ también fue el protagonista en la segunda carroza, bajo la temática de la selección nacional y su participación en el Mundial de Qatar 2022, a disputarse en noviembre.

Los estudiantes de distintas instituciones flameaban las banderas de Guayaquil JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Los demás carros alegóricos se engalanaron con los nombres de las colonias española, china, libanesa e italiana. Cada uno con distintivos relacionados con esas nacionalidades.

Es un respiro ante la ola de crimen que azota a la ciudad, se siente la calma de los guayaquileños... Pero igual no podemos bajar la guardia.

Jessica Valle, visitante del desfile

El dragón y el pez Koi que sobresalían del vehículo de la colonia china fueron los favoritos de los niños, que en más de una ocasión pidieron a sus padres que los cargaran para que puedan tocarlos.

El desfile de carrozas se intercaló con las coreografías de varias escuelas de danza, cuyas delegaciones avanzaban con trajes multicolores y un dinámico meneo musical. El recorrido fue el mismo de la mañana. La jornada se extendió por algo más de una hora, alegrando a quienes se concentraron a los lados de aquella arteria vial.

Daniela Cepeda, quien se encontraba con sus sobrinos, dijo sentirse tranquila al ser parte de tanta alegría. “Últimamente, escuchas balas, miedo, reclamos, testimonios de gente que ya no quiere ni salir. Me incluyo, a veces parecería que la fiesta que ahora estoy viviendo, no la iba a experimentar. Días como hoy me recuerdan cómo es Guayaquil. Una ciudad de fiesta”, señaló.