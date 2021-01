El fondo debe salvar, sobre todo, al usuario de la Metrovía

Pandemia. Aunque está establecido que el aforo no debe superar el 50 %, no se cumple en las unidades.

En agosto, la exgerencia del sistema de transporte masivo Metrovía reconoció que de 377 unidades solo salían 110 a rodar, porque los costos de operatividad a los que orilló la pandemia superaban los ingresos que percibe el sistema ahora que se supone que el aforo debe ser menor.

Esto acumuló una serie de efectos, deudas que superaban los cuatro millones de dólares, con proveedores, con personal y con el mismo mantenimiento de unidades. Deudas que ahora, a través del nuevo Fondo de Compensación por COVID-19, pretenden ser paliadas.

En torno a la decisión de esta ayuda, discutida el jueves pasado en primer debate, surgen inquietudes desde varios sectores de la comunidad. Y la que más resalta es por qué solo la Metrovía se beneficiará de esto y no también los buses, además de otras observaciones que giran en torno al destino de estos recursos.

El experto en movilidad, transporte y ordenamiento, Carlos Jiménez, recuerda que no es nueva la crisis de la Metrovía. El sistema había recibido ya observaciones en torno al mal servicio y la no renovación de unidades que incluso ameritaron un llamado de atención de la Defensoría del Pueblo.

Ahora bien, se supone que el fondo servirá para atacar la crisis. Esto permitirá ponerse medianamente al día con acreedores, pagar al personal y otros rubros, ¿pero qué hay del usuario?, increpa el experto.

El transporte público atañe a todos los actores. ¿Por qué no se incluyó a los buses? Así no se resuelve el problema del sistema. Ni siquiera se sabe el destino de los fondos. Carlos Jiménez, experto en transporte y ordenamiento

“¿Cuánto dinero se va a destinar de ese casi millón de dólares para hacer cumplir la inclusión que adeuda el sistema, paliar la falta de unidades, dar un correcto mantenimiento? Si eso no está claro, lo que sí se entiende aquí es que no se está atacando la raíz del problema, y una muestra de eso es que no se haya tomado en cuenta a los buses”, analiza.

Realidad Los consorcios, a raíz de la pandemia y de la reducción del aforo, tienen una deuda de cuatro millones de dólares. El fondo pretendía paliar eso.

Sobre este tema, EXPRESO intentó comunicarse con el presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, César Carranza, pero no se halló respuesta hasta el cierre de esta edición.

Para César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano, la autoridad todavía tiene una lista de pendientes como, por ejemplo, los controles en los articulados, ya que en diferentes horarios ha sido testigo que estos ruedan con exceso de pasajeros.

El Municipio se ha ensañado con los buses obligándolos a tener aforos, mientras que el sistema de la Metrovía se ha beneficiado sin ningún tipo de control cuando el usuario está dentro del sistema. César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano

Ante este escenario, Cárdenas sugiere que la autoridad debería pensar primero en elevar el número de unidades permitiendo incluso que los buses de transportación escolar, que en este momento no tienen ningún ingreso, sean los que también se presten a brindar el servicio durante este tiempo de pandemia.

Augusto Calero, presidente del Comité de Moradores de Las Orquídeas, coincide con Cárdenas y reclama que estén operativas todas las rutas del sistema. Él también pide que en este proceso haya una verdadera transparencia. “Deberían transparentar sus cuentas para analizar y ver a quiénes va a ir este beneficio, que es sobre el resto del sistema de transporte urbano y taxis. Se perjudica a la comunidad”, sentencia.

El servicio del transporte, en general, ha sufrido crisis con la pandemia. Lo malo es que subsidia solamente con fondos públicos a los grandes intereses que rodean al Municipio de Guayaquil. Augusto Calero, líder comunitario.

Realidad. Así circulan algunos articulados de la Metrovía en la ciudad. Jimmy Negrete / Expreso

ATM: “El fondo se fundamenta en la data”

EXPRESO consultó a la ATM sobre si con el fondo se exigirá a ese medio que cumpla su aforo, la entidad dijo que este requerimiento se hace a diario, se realizan operativos, pero que también deben colaborar los ciudadanos.

Y sobre qué tipo de ayuda recibirán los buses de transporte público y por qué fueron excluidos de este fondo, la ATM respondió que, “la forma que se implementa este fondo de compensación se fundamenta en la data que el sistema como tal ofrece. La Metrovía es el eje articulador del transporte público de la ciudad y se suma el hecho de que la estructura fue levantada con una inversión municipal y es imperativo que se cuide y se protejan dichas inversiones”.

