La fiesta literaria internacional arranca este 21 de septiembre en Guayaquil

Las familias están listas y jóvenes como Josué Santiestevan, de 17 años, como nunca antes, tiene incluso escogida la obra con la que participarán de la Feria Internacional del Libro (FIL), que abre sus puertas a las 9:00 de este 21 de septiembre en el Centro de Convenciones.

‘Viaje al centro de la Tierra’, de Julio Verne, es el texto que pretende leer en un espacio destinado para los amantes de las redes sociales. Y es que, como anticipó EXPRESO hace poco más de un mes, en los cinco días que durará la jornada en el que participarán 36 autores entre nacionales y extranjeros, se habilitará un área para bookstagrammers, booktubers y book-tokers.

La finalidad es que a través de plataformas como Instagram, Tik Tok y YouTube cuelguen videos relacionados a las obras o personajes literarios que les gustan; den su opinión acerca de ellos, utilizando un contenido cercano.

“Yo quiero hacerlo por Tik Tok, tengo la curiosidad de saber cómo lo vamos a hacer. En todo caso, me parece increíble que le estén apostando a la tecnología para atraer al grupo joven. Mi primo, de 16 años, quiere hacer algo similar. Quiere leer un fragmento de Harry Potter y hasta disfrazarse como él. Vamos a ver qué pasa mañana, iremos por la tarde, tras las clases”, señaló.

Para esta octava edición, la FIL, que deja atrás la modalidad híbrida (como se desarrolló en los dos últimos años por la pandemia), presenta una agenda extensa; que incluye la presentación del escritor chileno Cristian Alarcón, ganador de destacados premios y reconocido por su obra ‘Cuando me muera quiero que me toquen cumbia’; y del también periodista y escritor argentino radicado en España, Martín Caparrós, autor de más de 30 libros y ganador del Premio de Periodismo Rey de España.

Durante la jornada, habrá también torneos de trivia, de cosplay y el ya esperado concurso de Novela Corta Miguel Donoso.

Hay quienes como Daniel Paredes que no han ido nunca a la FIL y lo harán por primera vez. “Antes no me interesaba. Pero este año mis abuelos me regalaron dos novelas, que me han divertido muchísimo. Una, es el Código de Da Vinci y la otra Corazón: Diario de un niño. Ambas, fenomenales. Ahora tengo ganas de engancharme con otros textos. Estoy emocionado”, precisó.

Es la jornada, habrá también un duelo de dibujantes dirigido a los alumnos de colegios (de octavo a décimo año), que deberán inspirar sus gráficas en Charlie Brown, Snoopy y su pandilla; y una maratón del cómic, en la que los alumnos de primero a tercero de bachillerato deberán crear historietas que tendrán como protagonistas a Spiderman, Hulk, Thor...