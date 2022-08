De salvar vidas y atender a pacientes como médico, en la vida real, María de los Ángeles Camones se transforma fuera del ambiente laboral en la villana Emma Grace Frost, asociada a los X-Men. Es uno de los 500 personajes que representa como cosplayer, desde hace quince años, y de los que disfruta con su fanaticada. Ella fue una de los artistas de la cultura pop nacional que ayer se presentaron en la VII edición de la Comic Con, un evento internacional que atrae a cientos de fanáticos de los cómics, especialmente de Guayaquil.

La alegría de la Comic Con vuelve junto con el feriado Leer más

“Lo estábamos extrañando, no solo los cosplayers, ilustradores, sino toda la gente que hace arte de la cultura pop. ¡Es increíble!”, manifestó la artista, quien expresa ese amor al arte con personajes que van acorde a su personalidad: chicas rudas, ‘malas’ y listas para la batalla. “Yo soy médico, productora audiovisual y fotógrafa, me dedico a esto y ofrecemos fotografías, pósteres, con eso recuperamos lo invertido”, asegura, en medio de ese ambiente festivo, donde atrás quedaron las restricciones por la COVID-19, como el aforo y el distanciamiento, que se impusieron en dos años de pandemia.

“Hoy es un día de fiesta, un día de alegría, de que Comic Con está aquí y lo podemos hacer de forma presencial y que traemos toda la fantasía, toda la ilusión, la alegría se refleja aquí...”, resaltó Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo, quien estima que el evento congregará a más de 40.000 visitantes, durante los tres días que se desarrollará en el Centro de Convenciones.

Atracción. La actriz Itziar Ituño, de La casa de papel, tampoco quiso perderse de una selfie a bordo del vehículo de ‘Volver al futuro’. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Olga Babush, delegada del Consulado de los Estados Unidos, destaca que Guayaquil tiene una de las mejores y más grandes Comic Con de la región. “Cada año veo con más oportunidades”, aseguró durante la inauguración que trajo a artistas internacionales como Itziar Ituño, quien interpretó a la inspectora Raquel Murillo, en la serie La casa de papel. Ella junto con el actor Ross Marquand, famoso por su interpretación de Aaron en la serie The Walking Dead, no perdieron tampoco la oportunidad de fotografiarse en el vehículo de la trilogía ‘Volver al futuro’, creado por el Doc, interpretado por el reconocido actor Christopher Lloyd, también invitado al evento y quienes también disfrutaron de una fanaticada que no quiso perderse de una selfie o una fotografía con ellos.

Marvel anuncia las "Fases 5 y 6" de su universo en la Comic-Con Leer más

Pero más allá de la emoción de ver a afamados actores, para el artista plástico Luigi Mantilla, la Comic Con es una oportunidad de demostrar su talento. “Queremos dar a conocer el arte que hay en el país, la cantidad enorme que hay de artistas es increíble”, aseveró, mientras le mostraba a un hombre y su hijo las figuras de superhéroes o personajes de cómics que elabora a base de plasticera, caucho de silicona y resina, los que incluso ya comenzó a exportar a Estados Unidos.

Oportunidad. El artista plástico Luigi Mantilla expone, por segunda ocasión, en la Comic Con las figuras de superhéroes que crea desde 2017. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

Para Arelyz Suárez, ilustradora y muralista, es su primera vez en el evento, donde expone productos como: agendas, bolsos, stikers e ilustraciones. Su sueño es poder vivir al cien por ciento del arte y tener un estudio para dar cabida no solo a sus obras sino de otros artistas. Para ello, considera que la ciudad debe abrir más espacios al arte y con mayor tiempo.

Los cómics, una industria laboral difícil Leer más