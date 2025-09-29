Expreso
  Guayaquil

Coro infanto juvenil de Guayas
El VII Festival de Coros de la Casa se realizará del 30 de septiembre al 3 de octubre en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.CORTESÍA

Festival de coros en Guayaquil: este es el cronograma de los grupos que participarán

Una docena de coros se presentará en el séptimo festival que organiza la Casa de la Cultura del Guayas

Una docena de conjuntos se presentarán en el VII Festival "Coros de la Casa", que se organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo del Guayas (CCE-G), en Guayaquil.

El evento se realizará desde este martes 30 de septiembre y hasta el viernes 3 de octubre, con la participación de coros infantiles, juveniles, universitarios y comunitarios.

Las presentaciones serán, a las 19:00, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ubicada en Carlos Julio Arosemena, frente a Guayarte.

El ingreso es gratuito a todas las presentaciones, destacó la organización.

Qué coros se presentarán en Guayaquil

El objetivo del festival es "reafirmar el poder del arte coral como herramienta de encuentro, memoria y transformación".

Será justamente el Coro Institucional de la CCE-G, el que estará en la jornada inaugural. El grupo es dirigido por Juan Carlos Urrutia Palacio.

Los coros que participarán, son:

  • Martes 30 de septiembre: Coro del hospital Efrén Jurado, del IESS; coro Visum Musicum y coro de la CCE-G
  • Miércoles 1 de octubre: Coro de la Universidad Católica, coro de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) y coro Politécnico Salesiano
  • Jueves 2: Coro de niños de la Universidad de Guayaquil, coro de niños ciegos "Notas de luz" y coro Antonio Neumane
  • Viernes 3: Coro del colegio República de Francia, coro Talbot Musical Factor y coro Rondalla Madrigal y grupo coral Voces Pioneras

La CCE-G resaltó la importancia de este encuentro para celebrar "la diversidad vocal, la inclusión y el legado artístico".

