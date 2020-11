Estudiantes del IPAC ganan certamen internacional de argumentación jurídica

Estudiantes del Instituto Particular Abdón Calderón (IPAC) obtuvieron el primer lugar en el concurso de Argumentación Jurídica ‘Pentagon Papers’, organizado por la Universidad Austral de Argentina.

En este certamen participaron 50 equipos de varios países. En representación de Ecuador estuvieron delegaciones de estudiantes de los colegios Torremar, Logos e IPAC.

El equipo IPAC integrado por los estudiantes: Daniel Moreira , de segundo de bachillerato; y Valentina Raymond, Athala Salcedo y Cecilia Padilla, de tercero de bachillerato, quienes alcanzaron tres reconocimientos de los cuatro premios entregados en el concurso en esta segunda edición que se desarrolló el 3 y 5 de noviembre en jornadas de ocho horas cada día.

Los estudiantes fueron preparados y asesorados por el docente Peter Villao. También contaron con el apoyo del exalumno Danilo Vanegas.

El equipo del IPAC que ganó la competencia en Argentina. cortesía

Villao explicó que la argumentación jurídica se basó en el caso Pentagon Papers.

(Los Papeles del Pentágono), nombre popular de un documento secreto que contiene la historia de la implicación de Estados Unidos en Vietnam entre los años 1945 y 1967. Los documentos fueron publicados primero por The New York Times (1971) y, después por The Washington Post.

Las revelaciones de los Pentagon Paper cambiaron las relaciones entre los gobiernos estadounidenses y la opinión pública y los medios de comunicación de Estados Unidos.

Los estudiantes armaron la defensa para el gobierno estadounidense. Lo hicieron de manera escrita y oral.

El IPAC obtuvo el primer lugar en la competencia escrita; el premio a la mejor oradora del certamen fue adjudicado a Valentina Raymond; mientras que el colegio también obtuvo una mención especial en la competencia oral.

Los premios