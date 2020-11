Hay 28.500 cupos disponibles para la segunda etapa de postulación

La segunda fase de postulación para acceder a cupos en universidades, escuelas politécnicas e institutos tecnológicos se realizará del 6 al 7 de noviembre. Hay 28.500 plazas disponibles, informó la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

Los postulantes deberán ingresar a la plataforma examenadmision.senescyt.gob.ec con el mismo usuario y clave usados en las diferentes etapas.

El proceso de postulación es personal y completamente en línea. Las personas podrán elegir de una a cinco opciones de carrera de forma libre y voluntaria.

La postulación puede hacerse dentro del mismo campo amplio de conocimiento o entre diferentes campos.

El 10 y 11 de noviembre los aspirantes deberán aceptar o rechazar el cupo asignado en la plataforma examenadmision.senescyt.gob.ec.

Los cupos que no hayan sido aceptados volverán al sistema para que puedan ser reasignados en función del puntaje y la prioridad. Otra fase de aceptación de cupos será el 14 y 15 del mismo mes.

Si el postulante obtiene un cupo en su primera opción de carrera y lo rechaza o no se pronuncia, no podrá participar en las siguientes etapas del proceso de admisión; así también, si el postulante obtuvo un cupo en su segunda opción de carrera y lo rechaza o no se pronuncia, no podrá postular por esta opción de carrera en las siguientes etapas.

Las personas que reciben la asignación de un cupo y lo aceptan, deberán ponerse en contacto con la institución de educación superior respectiva.

Las carreras de Administración de Empresas, Medicina, Enfermería y Derecho lideran las preferencias entre los jóvenes que quieren continuar sus estudios a nivel universitario. Mientras que quienes optan por una tecnología, la mayoría se inclina por Desarrollo Infantil y Mecánica Automotriz.

En este periodo académico se ofertaron 105. 613 cupos. Un total de 223 instituciones de educación superior ofertan un total de 310 carreras, en ocho campos de conocimiento.

El 27 % de las carreras está en el campo de las ciencias sociales, educación comercial y derecho. Un 18 % corresponden a ingeniería, industria y construcción; el 17% están en el campo de educación, 13% en el de ciencias, 8 % en los campos de salud y servicios, 7% en el de la agricultura y el 3% se encuentran en el área de humanidades y artes.