Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Buses Guayaquil
Referencial. Las rutas C1A, C1B, C1C y 89 alteradas por la marcha ciudadana.FREDDY RODRIGUEZ

Estos son los desvíos de buses por la marcha del Gobierno este 11 de septiembre

La ATM anunció cierres viales desde la medianoche y cambios provisionales en las rutas C1A, C1B, C1C y 89

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que habrá cierres viales y desvíos en Guayaquil desde las 00:00 hasta las 12:00 de este jueves 11 de septiembre de 2025, debido a la marcha ciudadana convocada por el Gobierno de Daniel Noboa.

El evento, que arrancará a las 09:00 desde la calle Olmedo y recorrerá la avenida 9 de Octubre hasta el Malecón 2000, obligará a modificar los recorridos de varias líneas de buses urbanos.

¿Qué buses cambiarán su recorrido por la marcha del Gobierno en Guayaquil?

  • Líneas C1A, C1B y C1C (sentido sur-norte): recorrerán la calle Chimborazo, luego por Baquerizo Moreno, y retornarán a su trayecto habitual.

  • Línea 89 (centro-norte): circulará por la Víctor Manuel Rendón, continuará por Baquerizo Moreno, luego por Junín y retomará su ruta normal.

La ATM recomienda a los usuarios planificar sus traslados con anticipación, seguir las señalizaciones en las vías y atender las indicaciones de los agentes de tránsito que, prometió, desplegará en el centro de la ciudad.

RELACIONADAS

Marcha del Gobierno de Daniel Noboa

En torno a la marcha, el Gobierno informó que será para "levantar la voz del país que cree en la paz y la justicia". Alentó a ir con camiseta blanca. 

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Fernando Núñez: “Ya se ha pagado más de $37 millones a los afectados de CREA”

  2. El SRI incauta productos dermatológicos por $ 205.000 en operativos

  3. Aucas vs. Deportivo Cuenca: hora y canal para ver en vivo el partido de Copa Ecuador

  4. Directv: Agenda deportiva para el miércoles 10 de septiembre

  5. Un extranjero intentó sacar $ 40.000 del IESS de Quito suplantando una identidad

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  2. El Ministerio de Economía explica el proceso de rembolso del IVA a grupo afectado

  3. Isabella y Beéle: así reaccionan las redes tras filtración y polémica declaración

  4. ¿Qué ventajas tiene Ecuador al terminar segundo en las Eliminatorias Sudamericanas?

  5. Así puedes verificar si tienes valores pendientes por devolución del IVA en el SRI

Te recomendamos