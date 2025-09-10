Estos son los desvíos de buses por la marcha del Gobierno este 11 de septiembre

La ATM anunció cierres viales desde la medianoche y cambios provisionales en las rutas C1A, C1B, C1C y 89

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que habrá cierres viales y desvíos en Guayaquil desde las 00:00 hasta las 12:00 de este jueves 11 de septiembre de 2025, debido a la marcha ciudadana convocada por el Gobierno de Daniel Noboa.

El evento, que arrancará a las 09:00 desde la calle Olmedo y recorrerá la avenida 9 de Octubre hasta el Malecón 2000, obligará a modificar los recorridos de varias líneas de buses urbanos.

¿Qué buses cambiarán su recorrido por la marcha del Gobierno en Guayaquil?

Líneas C1A, C1B y C1C (sentido sur-norte): recorrerán la calle Chimborazo, luego por Baquerizo Moreno, y retornarán a su trayecto habitual.

Línea 89 (centro-norte): circulará por la Víctor Manuel Rendón, continuará por Baquerizo Moreno, luego por Junín y retomará su ruta normal.

La ATM recomienda a los usuarios planificar sus traslados con anticipación, seguir las señalizaciones en las vías y atender las indicaciones de los agentes de tránsito que, prometió, desplegará en el centro de la ciudad.

Marcha del Gobierno de Daniel Noboa

En torno a la marcha, el Gobierno informó que será para "levantar la voz del país que cree en la paz y la justicia". Alentó a ir con camiseta blanca.

