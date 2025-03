Epidemia de dengue en Ecuador: hay 10 fallecidos y en Guayas aumentan los contagios

Desde que comenzó el año, los habitantes de Guayaquil y otros cantones del Guayas, hoy afectados por el aumento de los casos de dengue —que, según confirman los pacientes y las cifras, siguen creciendo cada vez más— han solicitado campañas contundentes, controles y medidas preventivas para evitar que la situación "se les vaya de las manos". Pero estas, denuncian, no han sido escuchadas.

Solicitudes de la población, ignoradas

"Hasta hace unos días, por ejemplo, las zanjas y canales de aguas lluvia de Samanes 5 estaban repletas de monte. El crecimiento superaba los dos metros y, sobre ellas, se veían nubes de moscos. Pedimos entonces ayuda al Municipio y al Ministerio de Salud (MSP), pero solo el primero nos escuchó, enviando maquinaria que limpió las aguas, pero a medias, dejando la maleza allí. Esto es una selva y, debido a esto, yo caí con la enfermedad. Mis hijos también cayeron, y les pegó súper fuerte. Me aterraba que pudieran desarrollar dengue hemorrágico... Hoy están controlados, pero con dolor. Y en casa, por más que nos bañábamos con repelente y dormíamos bajo toldos, no pudimos evitar ser víctimas del vector. ¿Cómo evitarlo si la ciudad es un imán para los moscos? En cada bache hay un criadero de mosquitos, el mal estado de los parques, la falta de fumigación... En fin, no importa lo que hagamos en casa, seguimos siendo vulnerables a la enfermedad", sentenció Vanessa Salame, residente del lugar.

Aumento preocupante a nivel nacional

Según las cifras emitidas por el Ministerio de Salud, que, pese a la solicitud realizada por EXPRESO, hasta la publicación de esta nota no confirmaron cuántos casos de dengue hay en la Zonal 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) ni si entre los afectados hay fallecidos; hasta el 11 de marzo pasado, el dengue había cobrado la vida de 10 personas en el país.

El pasado 30 de enero, el Ministerio de Salud emitió la declaratoria sanitaria, tras informar que en las primeras cuatro semanas de 2025 se habían reportado 3.400 casos a nivel nacional y dos fallecidos. En su anuncio de epidemia, la subsecretaria de Vigilancia, Prevención y Control Epidemiológico del MSP, Teresa Aumala, incluso dejó abierta la posibilidad de que, debido a los casos en toda la región continental, se pueda llegar a una pandemia. "Estamos pendientes de lo que está sucediendo en las Américas, estamos hablando de un virus que puede causar una epidemia (...) y también puede presentar un tipo de pandemia", señaló en ese entonces.

En esa fecha, la funcionaria mencionó que más de 12.900.000 pacientes habían presentado la enfermedad en la región entre 2023 y 2024; lo que, a juicio de Aumala, llamó la atención, ya que en 2022 y 2023 no se evidenció una aceleración de casos como la que ya se observaba el año anterior.

Las víctimas y la mayoría de los casos se concentraban en provincias amazónicas y fronterizas, como Napo, con 899 casos, y Orellana con 626 infectados. En tercer lugar estaba Manabí con 296 casos, seguido por el resto de la región oriental: Zamora Chinchipe, Pastaza, Morona Santiago y Sucumbíos. Guayas se encontraba en octavo lugar —seguido de Los Ríos y Esmeraldas— y había presentado cifras que no parecían alarmantes: 14 casos en la primera semana, 35 en la segunda, 36 en la tercera y 68 en la cuarta. Pero la situación dio un giro y los contagiados han ido en aumento en Guayas, con picos de 133 infectados en la sexta semana, 146 en la octava y 144 en la novena.

Guayas pasó del octavo al tercer lugar, registrando 1.063 enfermos, superando a las provincias amazónicas y también a Manabí. Frente a ello, ciudadanos, médicos y epidemiólogos exhortan a tomar medidas urgentes para revertir el escenario.

Auge de casos de dengue en el inicio de 2025

En los registros epidemiológicos de Salud se contabilizan 9.566 afectados en el país hasta la semana 10, pero no se especifica el número de casos por ciudad. Este 19 de marzo, EXPRESO volvió a solicitar la información a la Coordinación Zonal 8 del MSP, pero no hubo respuesta en torno a las estadísticas en Guayaquil, Durán y Samborondón.

Tampoco se precisó en qué localidades se han registrado las muertes ni qué se está haciendo para contrarrestar el problema.

En la Costa, la segunda provincia con más casos de dengue después de Guayas es Manabí, con 1.033 casos. En la semana 1 de 2025 reportó 21 infectados, en la semana 5 registró 75 y en la semana 10 presentó 115 afectados, según las estadísticas del MSP.

Problemas en el seguimiento y prevención



Para Karina Acevedo, quien habita en la cuarta etapa de la Alborada, la falta de un trabajo conjunto por parte de las autoridades ha permitido que una enfermedad histórica vuelva a convertirse en epidemia. "Si nadie hace nada, podríamos llegar a vivir una pandemia en la región. Espero que no, que nunca pase, pero esto es demasiado. Al Ministerio de Salud, que en sus cuentas oficiales dice que está trabajando en torno a este tema, no lo veo nunca fumigando ni haciendo nada más para reducir el problema. ¿Por qué no traen al país una vacuna para el dengue? Colombia la tiene desde el año pasado, ¿por qué no podemos también tenerla nosotros? Somos dos países con características similares. ¿Por qué no dar el paso de una vez por todas?", cuestionó la residente e ingeniera ambiental.

El médico guayaquileño Daniel Cabezas opinó de forma similar. Para él, resulta inconcebible que estemos tan "atrasados en temas sanitarios de este tipo". "¿Por qué no vemos más allá? ¿Por qué no se hace una inversión real en Salud? Eso es prevención. Eliminar criaderos, desinfectar, cortar maleza ayuda, sí, claramente. Pero hay que implementar programas preventivos reales, que ayuden de fondo. Con la crisis sanitaria del dengue llevamos décadas", sentenció.

En la solicitud que hizo este Diario a Salud, constó también conocer las razones por las que no se opta por adquirir vacunas que eviten el contagio. "¿Responde al costo que puedan tener o a qué otros factores?", preguntó EXPRESO sin recibir una respuesta.

