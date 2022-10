Este domingo 16 de octubre, cientos de personas disfrutaron del espectáculo brindado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) en un tramo de la avenida 9 de Octubre, desde Boyacá hasta el Malecón Simón Bolívar, con el tradicional ‘ejercicio de agua’, que formó parte de sus festividades.

El espectáculo se reanudó luego de tres años de haber estado suspendido. En 2019 no se lo realizó por el paro nacional que vivió el país; y en 2020 y 2021, por la pandemia de la COVID-19.

El ulular de la sirena de un carro motobomba alertó a los 800 bomberos, que estaban encolumnados junto a los 30 vehículos, para que minutos más tarde comenzarán a lanzar agua como si estuvieran apagando un incendio.

La gente se amontonó para espectar el ejercicio de agua, con el cual los miembros de la Casaca Roja muestran al público sus destrezas y el trabajo que deben realizar al momento de actuar frente a un siniestro.

Gigantescos chorros de agua fueron lanzados hacia el aire y edificios de la arteria principal de la ciudad, a través de grandes mangueras desde los carros motobombas, canastas y cisternas.

Una treintena de vehículos del Cuerpo de Bomberos se apostaron en la avenida 9 de Octubre, desde Boyacá hasta el Malecón para realizar el ejercicio de agua. Miguel Canales Leon

Las asistentes, especialmente los niños, ocuparon el escenario para tomarse fotos, disfrutar de la caída de agua y para tocar los equipos que los bomberos montaron para el evento.

Vestido de rojo y con un casco del mismo color, Sebastián Mendoza, de 7 años, disfrutó del chorro de agua que caía sobre su cuerpo. “Está fascinado, más que nada, de observar de cerca a los bomberos. Él dice que cuando sea grande quiere ser como ellos para apagar los incendios”, cuenta Manuel, el padre del pequeño.

A pocos metros estaban Sergio Pazmiño y Carlota Santana, quienes sonreían con las piruetas que hacía su hijo Alonso, de 4 años. “A pesar de que está algo agripado quiso venir acompañando a su tío, que es bombero voluntario”, mencionó Carlota, quien vino preparada con toallas y una ropa adicional para que el pequeño se cambie, luego de disfrutar del ejercicio de agua.

El público aprovechó para tomarse fotos junto a las unidades del Cuerpo de Bomberos. Miguel Canales Leon

Entre los espectadores también estaban los hijos de algunos bomberos, quienes aprovecharon para dar sus primeros pinitos en este oficio, cogiendo la manguera activada con ayuda de sus padres.

Pero no solo los niños se entretuvieron con el espectáculo. Alfonso Moreno, de 47 años, hizo un alto a su jornada de trabajo en un almacén de la 9 de Octubre para apreciar la caída de agua. “Esto es algo bonito que vale la pena mirarlo. Hace tres años que no se realizaba y ahora que se lo ha retomado me parece que está más increíble que antes”, mencionó deleitado.

Mercedes Gómez, de 40 años, tampoco quiso perderse los ejercicios. Después de escuchar la misa en la iglesia San Francisco, se quedó cerca de 10 minutos viendo cómo los niños gritaban y se mojaban con los chorros de agua que caían desde los vehículos.

Desde las ventanas y balcones de los edificios cercanos las personas se asomaron para ver el trabajo de aquellos hombres que muchas veces arriesgan sus vidas para salvar otras.